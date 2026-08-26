Tlalnepantla aprobó condonación del 100% en derechos de conexión de agua y drenaje a estas familias: quiénes pueden acceder

Para algunas familias de Tlalnepantla de Baz, regularizar su toma de agua o drenaje será más accesible dentro de poco. En una reciente sesión de Cabildo, realizada el 19 de agosto de 2026, el Gobierno municipal aprobó dos esquemas dirigidos a usuarios domésticos: uno para viviendas ubicadas en asentamientos irregulares y otro para quienes tengan tomas omisas o que todavía no aparezcan registradas ante el organismo de agua.

La medida estará a cargo del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, México (OPDM). Por ahora, el Ayuntamiento no ha informado cuándo comenzará a aplicarse, cuánto tiempo estará vigente ni qué documentos deberán presentar las personas interesadas.

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¿Quiénes podrán recibir la condonación del 100%?

De acuerdo con el dictamen, la primera estrategia está pensada para familias que viven en asentamientos irregulares. En estos casos se eliminarán los derechos de conexión de agua potable y drenaje y, además, se contempla la condonación del 100% de los créditos fiscales por agua potable, alcantarillado y saneamiento de 2024 y años anteriores.

Por otra parte, el segundo esquema busca regularizar las tomas omisas o que no aparecen registradas en el padrón del OPDM. Para estos usuarios también se eliminará por completo el cobro de los derechos de conexión de agua y drenaje.

Así, el beneficio no aplica de manera general para todos los usuarios de Tlalnepantla, sino para quienes se encuentren en alguno de estos supuestos.

¿Qué es una toma omisa o no registrada?

Este tipo de regularización ya se había aplicado en Tlalnepantla. En 2025, el OPDM puso en marcha un programa similar para usuarios domésticos que ya estaban conectados a las redes de agua y drenaje, pero todavía no aparecían registrados en el padrón del organismo.

La intención era que las familias pudieran acercarse de manera voluntaria para formalizar su servicio sin pagar los derechos de conexión.

Ahora, el Ayuntamiento retomó este esquema para 2026, aunque todavía falta conocer las nuevas condiciones bajo las que operará.

¿Qué requisitos pedirán para obtener el beneficio?

Hasta ahora, el Gobierno de Tlalnepantla no ha publicado los requisitos definitivos para las condonaciones aprobadas en agosto de 2026.

Como referencia, durante el programa de tomas no registradas de 2025, el OPDM solicitó documentos como:

Solicitud de servicio

Documento para acreditar la propiedad o legal posesión del predio

Certificado del IFREM

Clave y valor catastral

Boleta predial vigente

Identificación oficial

Fotografía reciente del inmueble

Comprobante de pago de la inspección

Proyecto de construcción, en caso de predios baldíos

En aquella convocatoria, los documentos debían presentarse en original o copia certificada, junto con una copia simple para cotejo.

¿Desde cuándo se podrá solicitar la condonación?

Aunque el Cabildo ya aprobó ambos programas, el boletín oficial del 19 de agosto todavía no señala cuándo comenzarán a recibirse las solicitudes ni hasta qué fecha estará disponible el beneficio.

Por ello, quienes se encuentren en alguno de los supuestos deberán estar atentos a la información que publique el OPDM de Tlalnepantla, donde se tendrán que precisar los requisitos, fechas y pasos para solicitar la condonación.

En el caso de las familias que viven en asentamientos irregulares, el apoyo será mayor, ya que además de regularizar la conexión de agua y drenaje podrán acceder a la condonación de adeudos correspondientes a 2024 y ejercicios anteriores.

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