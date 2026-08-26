Jorge Ramos Campirán, notario en Edomex con más de 20 años de experiencia: “El testamento no es un papel legal, es una herramienta para evitar el caos”

Hacer un testamento suele relacionarse con decidir quién recibirá una casa, un terreno, un automóvil o cualquier otro bien después de la muerte. Sin embargo, para el notario Jorge Ramos Campirán, titular de la Notaría Pública 125 del Estado de México, este documento tiene un alcance mayor: permite dejar claras las decisiones sobre el patrimonio y evitar que los familiares tengan que resolverlas posteriormente en medio de posibles conflictos.

Con más de 30 años de experiencia, Ramos Campirán ha hablado sobre sucesiones, herencias y testamentos en La Hora del Notario, espacio que conduce.

En una conversación para el podcast Antes de Morir, explicó por qué considera que planificar la sucesión no debe verse únicamente como un trámite jurídico, sino como una forma de anticiparse a problemas que pueden afectar a una familia.

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¿Qué pasa si una persona muere sin testamento?

Según lo dicho por Ramos Campirán en el podcast, cuando alguien fallece sin haber hecho testamento, sus bienes se someten a un procedimiento de sucesión intestamentaria. En términos generales, esto significa que la distribución de la herencia debe resolverse conforme a las disposiciones legales aplicables y no a una decisión que la persona haya dejado previamente por escrito.

Esta situación puede complicarse cuando existen varios posibles herederos y surgen desacuerdos sobre qué debe ocurrir con una propiedad, una cuenta o cualquier otro elemento del patrimonio. En esos casos, la resolución de la herencia puede convertirse en un proceso más complejo para los familiares.

Desde la perspectiva de Ramos Campirán, uno de los principales valores del testamento consiste precisamente en permitir que una persona establezca de manera anticipada quiénes recibirán sus bienes y qué disposiciones deberán cumplirse después de su fallecimiento. Así, sus familiares no tienen que intentar reconstruir sus deseos cuando ya no puede explicarlos.

El patrimonio, además, no necesariamente se limita a una vivienda. Puede incluir vehículos, terrenos, dinero, deudas, cuentas y otros bienes que también requieren atención cuando una persona fallece. Dejar instrucciones sobre ellos permite ordenar previamente qué deberá suceder con cada uno.

El testamento no solo sirve para repartir bienes

Otro de los aspectos que destaca el notario es que la planeación testamentaria puede abarcar decisiones que van más allá de establecer quién recibirá determinado inmueble o cantidad de dinero.

Entre los asuntos que pueden contemplarse se encuentran:

Propiedades y terrenos , así como otros bienes que formen parte del patrimonio

, así como otros bienes que formen parte del patrimonio Vehículos y otros bienes personales

La designación de un albacea , quien tendrá determinadas funciones dentro del proceso sucesorio

, quien tendrá determinadas funciones dentro del proceso sucesorio Tutores para hijos , cuando corresponda y de acuerdo con las disposiciones legales

, cuando corresponda y de acuerdo con las disposiciones legales Donaciones o determinadas voluntades para después del fallecimiento

Mascotas y personas dependientes , para dejar previstas ciertas responsabilidades

, para dejar previstas ciertas responsabilidades Bienes digitales y cuentas en internet, un ámbito que ha adquirido importancia conforme una parte cada vez mayor del patrimonio y de la vida personal se encuentra en plataformas digitales

Esto permite entender por qué el testamento no necesariamente debe abordarse únicamente como una lista de propiedades. También puede servir para dejar determinadas instrucciones y decisiones que, de otro modo, podrían quedar sujetas a interpretaciones o a procedimientos posteriores.

Para Ramos Campirán, anticiparse a estas situaciones tiene también una dimensión familiar. Cuando una persona fallece, sus allegados tienen que enfrentar el duelo y, al mismo tiempo, resolver cuestiones relacionadas con su patrimonio. Contar con instrucciones previamente establecidas puede reducir parte de esa incertidumbre.

La idea central del notario es que hacer un testamento no significa únicamente cumplir con un requisito legal. Se trata de decidir con anticipación qué ocurrirá con los bienes y determinadas responsabilidades para que, llegado el momento, los familiares tengan una guía clara sobre las decisiones que deben respetarse.

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