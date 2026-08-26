Muere a los 80 años Tim Curry, actor que interpretó a el payaso Eso

Tim Curry, reconocido actor británico que interpretó a el payaso Eso (It) y al Dr. Frank-N-Furter en The Rocky Horror Picture Show murió a los 80 años.

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¿De qué murió Tim Curry?

De acuerdo con los primeros reportes, Tim Curry falleció a los 80 años tras haber enfrentado diversos problemas de salud. Hasta el momento se desconocen las causas oficiales de la muerte pero se descarta algún hecho criminal.

Cabe recordar que en 2012 el actor sufrió un derrame cerebral que le provocó una parálisis y tuvo que usar silla de ruedas.

🚨#ÚltimaHora 🕊️🎬 ¡Se va una leyenda! #TimCurry murió a los 80 años. El actor quedó en la memoria de millones por personajes como Pennywise en "Eso" y el Dr. Frank-N-Furter en "The Rocky Horror Picture Show".



💔 Su legado en el cine y el teatro permanecerá por generaciones pic.twitter.com/xljpzfsUCM — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 26, 2026

¿Quién fue Tim Curry?

Timothy James Curry nació el 19 de abril de 1946 en Inglaterra y destacó por tener una trayectoria en teatro, cine, televisión y doblaje. El papel que lo catapultó fue Dr. Frank N-Furter y más tarde su rostro fue relacionado siempre con el terror tras haber interpretado a Pennywise, el payaso Eso.

También participó en otras producciones como Clue, Legend, Home Alone 2: Lost in New York, Muppet Treasure Island, Congo y Scary Movie 2. Destacó por ser un actor de comedia, terror, musicales e incluso como villano.

Tim vivía en Los Ángeles. Nunca se casó ni tuvo hijos. Fue un ávido lector, pintor y un apasionado de la jardinería; creó un hermoso jardín desde cero en su anterior residencia en Los Feliz, Los Ángeles.

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