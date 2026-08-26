Las carreras con menor desempleo en México en 2026

Si aún no sabes qué estudiar o quieres saber qué profesiones tienen menores índices de desempleo, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) cuenta con una herramienta para comparar las condiciones laborales de diferentes carreras en México.

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¿Cuáles son las carreras con menor desempleo?

De acuerdo con la información, las carreras con menor desempleo son las siguientes:

Programas generales de ciencias sociales: 0.3%

Formación docente en nivel primaria: 0.9%

Formación docente nivel secundaria: 1.1%

Formación docente nivel preescolar: 1.3%

Administración pública: 1.3%

Por otro lado, las profesiones que tienen mejores sueldos son matemáticas (29 mil 887 pesos), medicina general (27 mil 823 pesos), finanzas, banca y seguros (27 mil 290 pesos), arquitectura y urbanismo (26 mil 822 pesos) y ciencias políticas (26 mil 95 pesos).

Estudiar una licenciatura es una ventaja en el mercado laboral

Aunque hay una diferencia importante entre carreras profesionales, estudiar una licenciatura te da una ventaja dentro del mercado laboral en comparación con quienes solo estudian el nivel medio superior.

Quienes son profesionistas ganan 74% más que quienes solo terminaron el bachillerato.

Otro dato importante a considerar es que más de la mitad de los profesionistas mexicanos no trabaja en su campo de estudio, algunos profesionistas pueden aplicar sus conocimientos y habilidades a otros sectores.

Finalmente en el informe se indica que es importante incorporar herramientas que permitan a los estudiantes tener una buena orientación vocacional e información del mercado laboral para que tomen mejores decisiones al momento de elegir su profesión.

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