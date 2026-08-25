Estamos ya a poco tiempo de iniciar clases y esto no solo significa volver a levantarse temprano y preparar la mochila, pues, para las familias mexicanas también representa uno de los primeros grandes gastos del ciclo escolar 2026-2027.

Así lo planteó Uriel Estrada, quien habló sobre el verdadero impacto que tendrán las madres y padres de familia en el bolsillo, este retorno a las aulas, pero ¿qué dijo Uriel Estrada al respecto?

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Regreso a clases 2026-2027 El regreso a clases 2026 podría costar hasta 12 mil 422 pesos por estudiante en México. (Klaus Vedfelt/Getty Images)

¿Cuánto cuesta preparar a un estudiante para el regreso a clases 2026?

Retomando una estimación de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), preparar a un estudiante para el nuevo ciclo escolar podría costar hasta 12 mil 422 pesos.

De acuerdo con el cálculo de ANPEC, el monto representa un aumento de 13.8% respecto a 2025, por lo que el regreso a clases de este año llegará con una cuenta más pesada para muchas familias.

En su comentario, Uriel Estrada destacó que el gasto no se concentra únicamente en los útiles escolares, pues, la estimación de ANPEC contempla diferentes necesidades que deben cubrirse antes de que comiencen las clases.

Tan solo en útiles escolares, las familias podrían gastar cerca de 3 mil 800 pesos por estudiante, a esto se suman aproximadamente 4 mil 900 pesos en uniformes y calzado, además de alrededor de 3 mil 200 pesos correspondientes a cuotas escolares.

También deben considerarse otros productos que pueden solicitar los planteles, como artículos de limpieza y diferentes materiales para comenzar el ciclo, esto por estudiante, ahora, si una familia tiene dos hijos, podrían desembolsar casi 25 mil pesos.

Y sí, el impacto aumenta cuando hay más de un estudiante en casa, y aquí está uno de los puntos que destacó Uriel Estrada: ese desembolso es apenas el comienzo.

Una vez que los estudiantes regresan a las aulas aparecen otros gastos que deben cubrirse de manera constante durante el ciclo escolar, pues el gasto continúa después de comprar los útiles.

La mochila puede estar lista, los uniformes planchados y la lista de útiles completa, pero el gasto familiar no termina ahí; durante los meses siguientes deben contemplarse conceptos como transporte, alimentación y otros gastos escolares cotidianos.

De acuerdo con la estimación retomada en el comentario de Uriel Estrada, estos gastos podrían representar alrededor de 4 mil pesos mensuales, aunque la cantidad puede variar considerablemente dependiendo de cada familia, el número de estudiantes y la zona donde viven.

Por eso, el regreso a clases 2026-2027 representa un gasto inicial importante, pero también el comienzo de una serie de pagos que se mantendrán durante todo el ciclo escolar.

¿Conviene usar la tarjeta de crédito para el regreso a clases?

Ante el incremento en los gastos escolares, algunas familias pueden recurrir a tarjetas de crédito para completar las compras.

Sin embargo, la CONDUSEF recomienda utilizar los meses sin intereses principalmente para adquirir bienes duraderos, mientras que los productos consumibles deben pagarse, de ser posible, de contado.

La recomendación busca evitar que las familias continúen pagando durante varios meses productos que ya fueron utilizados o consumidos.

Por ello, antes de pasar la tarjeta para completar la lista escolar, puede ser útil revisar qué compras realmente justifican financiarse y cuáles pueden cubrirse con el presupuesto disponible.

El regreso a clases 2026 pone a prueba el bolsillo familiar

El comentario de Uriel Estrada pone sobre la mesa una realidad que muchas familias enfrentarán durante agosto: el regreso a clases no termina cuando se compra la mochila.

Así que el reto para madres y padres de familia no será únicamente completar la lista de útiles antes del primer día de clases, sino lograr que el presupuesto alcance durante todo el ciclo escolar sin comenzar el año con una deuda que se vuelva cada vez más difícil de pagar.

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