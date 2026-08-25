Alumnas denuncian golpes e intento de desaparición afuera de la Normal de Teteles, en Puebla

Cuatro alumnas de la Normal Rural “Carmen Serdán”, ubicada en el municipio de Teteles, en Puebla, denunciaron un presunto intento de desaparición y agresión en su contra y de su abogada. Los hechos ocurrieron el pasado 19 de agosto, pero este 25 de agosto continúan las exigencias para que las autoridades investiguen el caso y garanticen la seguridad de las normalistas.

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¿Qué pasó en la Normal de Teteles, Puebla, hoy 25 de agosto?

De acuerdo con la denuncia presentada por las estudiantes y su equipo legal, un grupo de personas las interceptó en las inmediaciones de la normal, las golpearon y trataron de obligarlas a subir a un vehículo sin identificación oficial. Al resistirse, aseguran que los agresores intentaron atropellarlas antes de huir.

La denuncia señala que las víctimas fueron cuatro alumnas y la abogada Miriam Estrada, quien también es estudiante de posgrado de la UNAM. Según su versión, además de los golpes, fueron víctimas del robo de pertenencias durante el ataque.

En conferencia de prensa, afirmaron que ya existen denuncias ante la Fiscalía General del Estado de Puebla y responsabilizaron a autoridades de la Secretaría de Educación Pública de la entidad por impulsar una campaña para criminalizar y promover denuncias contra integrantes del consejo estudiantil de la escuela.

Entre los señalamientos mencionaron al director de Formación Docente de la SEP estatal y aseguraron que, desde enero de 2026, las estudiantes han sido objeto de acusaciones públicas, operativos policiales e intentos de ingresar al internado por la fuerza.

Las alumnas rechazaron las versiones sobre presuntas “novatadas” o maltratos a estudiantes de nuevo ingreso y sostuvieron que la llamada semana de inducción se enfoca en actividades académicas, deportivas, culturales y de trabajo comunitario, sin prácticas de violencia.

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