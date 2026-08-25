¿La CDMX va a estrenar alcaldías? ¿Ya nos van a cambiar el mapa otra vez? La duda comenzó a circular luego de que se oficializara una modificación a la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Pero tranquilos, que Morelos no se convierte en parte de la Ciudad de México y las 16 demarcaciones territoriales de la capital permanecen sin cambios.

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Lo que sí cambia es la delimitación de la Zona Metropolitana del Valle de México, que ahora incorpora a Huitzilac, Morelos, y queda conformada por 84 demarcaciones y municipios de cuatro entidades.

#25deAgosto2026 Declaratoria de Modificación de la Zona Metropolitana del Valle de México, que suscriben la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Ciudad de México y los estados de México, Hidalgo y Morelos.

👉 https://t.co/wpB9yhPKkf — Diario Oficial DOF (@DOF_SEGOB) August 25, 2026

¿Huitzilac ya forma parte de la Ciudad de México?

No, Huitzilac continúa siendo un municipio de Morelos, la modificación de la Zona Metropolitana del Valle de México no convierte al municipio en una alcaldía de la CDMX ni cambia su pertenencia al estado de Morelos.

Lo que se modifica es la delimitación de la ZMVM, que queda establecida como una unidad territorial para la planeación, gestión y coordinación intergubernamental.

La Declaratoria señala que esta delimitación considera la contigüidad geográfica, la continuidad urbana y las interacciones económicas, sociales, laborales, ambientales y de movilidad entre los territorios que la conforman.

Por eso, la incorporación de Huitzilac debe entenderse como un cambio en el ámbito metropolitano, no como una modificación de las fronteras políticas.

¿Cómo queda integrada la nueva Zona Metropolitana del Valle de México?

La nueva Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) queda conformada por 84 demarcaciones y municipios de cuatro entidades:

• Ciudad de México: 16 demarcaciones territoriales.

• Estado de México: 59 municipios.

• Hidalgo: 8 municipios.

• Morelos: 1 municipio, Huitzilac.

Con esta modificación, Huitzilac se incorpora como el único municipio de Morelos dentro de la nueva delimitación metropolitana.

De esta manera, la Zona Metropolitana del Valle de México suma 84 demarcaciones y municipios.

¿Cuáles son las alcaldías de CDMX que forman parte de la ZMVM?

Las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México continúan formando parte de la Zona Metropolitana del Valle de México:

• Álvaro Obregón

• Azcapotzalco

• Benito Juárez

• Coyoacán

• Cuajimalpa de Morelos

• Cuauhtémoc

• Gustavo A. Madero

• Iztacalco

• Iztapalapa

• La Magdalena Contreras

• Miguel Hidalgo

• Milpa Alta

• Tláhuac

• Tlalpan

• Venustiano Carranza

• Xochimilco

¿Cuáles son los municipios del Estado de México que integran la ZMVM?

El Estado de México aporta 59 municipios a la nueva delimitación de la Zona Metropolitana del Valle de México:

Acolman, Amecameca, Apaxco, Atenco, Atizapán de Zaragoza, Atlautla, Axapusco, Ayapango, Coacalco de Berriozábal, Cocotitlán, Coyotepec, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chiautla, Chicoloapan, Chiconcuac, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Ecatzingo, Huehuetoca, Hueypoxtla, Huixquilucan, Isidro Fabela, Ixtapaluca, Jaltenco, Jilotzingo, Juchitepec, La Paz, Melchor Ocampo, Naucalpan de Juárez, Nextlalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Nopaltepec, Otumba, Ozumba, Papalotla, San Martín de las Pirámides, Tecámac, Temamatla, Temascalapa, Tenango del Aire, Teoloyucan, Teotihuacán, Tepetlaoxtoc, Tepetlixpa, Tepotzotlán, Tequixquiac, Texcoco, Tezoyuca, Tlalmanalco, Tlalnepantla de Baz, Tonanitla, Tultepec, Tultitlán, Valle de Chalco Solidaridad, Villa del Carbón y Zumpango.

¿Qué municipios de Hidalgo pertenecen a la Zona Metropolitana del Valle de México?

Hidalgo participa con ocho municipios:

• Atitalaquia

• Atotonilco de Tula

• Tepeji del Río de Ocampo

• Tizayuca

• Tlaxcoapan

• Tolcayuca

• Tula de Allende

• Villa de Tezontepec

Con ellos, Hidalgo mantiene ocho municipios dentro de la nueva delimitación de la ZMVM.

DOF ZMVM Huitzilac se incorpora al Valle de México. (Diario Oficial de la Federación)

¿Desde cuándo entra en vigor el nuevo mapa del Valle de México?

La modificación entra en vigor el 26 de agosto de 2026, la Declaratoria establece en su primer transitorio que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El documento fue firmado el 3 de agosto de 2026 por representantes del Gobierno Federal, la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo y Morelos.

¿Para qué sirve la nueva delimitación de la ZMVM?

La Declaratoria establece que el ámbito territorial de la Zona Metropolitana del Valle de México será un referente para diseñar e implementar los instrumentos, planes y programas relacionados con la región.

El objetivo es impulsar un desarrollo metropolitano ordenado, equitativo y sostenible, además de fortalecer la colaboración entre las autoridades de los distintos territorios que integran la ZMVM.

También contempla la concurrencia de recursos, capacidades técnicas y participación ciudadana para los trabajos relacionados con la gestión y acción pública.

En otras palabras, la modificación establece un marco común para que los gobiernos puedan coordinarse en asuntos que involucran a los territorios que forman parte de la zona metropolitana.

¿Huitzilac tendrá las mismas reglas que CDMX y Edomex?

No automáticamente, ya que este punto es importante porque formar parte de la Zona Metropolitana del Valle de México no significa que Huitzilac adopte de inmediato las reglas que actualmente aplican en la Ciudad de México o el Estado de México.

La propia Declaratoria establece que la ZMVM funcionará como una unidad territorial de planeación, gestión y coordinación intergubernamental.

Además, el documento señala expresamente que la Declaratoria no implica la ampliación, modificación, transferencia, restricción o sustitución de las competencias constitucionales, legales o reglamentarias que corresponden a las entidades federativas y al Gobierno Federal.

Por ello, la incorporación de Huitzilac no significa por sí misma que el municipio vaya a comenzar a aplicar el Hoy No Circula, la verificación vehicular u otras reglas de CDMX o Estado de México.

Cualquier modificación concreta en las disposiciones que correspondan a Huitzilac tendría que establecerse mediante los instrumentos o disposiciones de las autoridades competentes.

Así que, por ahora, Huitzilac entra a la delimitación metropolitana, pero no deja de ser un municipio de Morelos ni adopta automáticamente las reglas de la CDMX o del Estado de México.

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