Muere Dolly Parton a los 80 años: el mundo despide a una leyenda de la música country

Dolly Parton, una de las figuras más queridas e influyentes de la música estadounidense, murió este martes a los 80 años; su familia confirmó la muerte de la artista, cuya carrera abarcó casi siete décadas.

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A message from the family of Dolly Parton. pic.twitter.com/9DNRgRx0uH — Dolly Parton (@DollyParton) August 25, 2026

¿De qué murió Dolly Parton?

La familia de Dolly Parton confirmó su fallecimiento en Nashville, Tennessee, pero no se ha informado públicamente la causa del fallecimiento. La noticia llega apenas unos días después de que la cantante hablara acerca de los problemas de salud que había enfrentado recientemente.

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