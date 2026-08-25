Corte de luz Edomex: Estas colonias se quedarán sin electricidad el 26 y 27 de agosto

Si vives en el Estado de México (Edomex) te recomendamos que tengas paciencia porque se registrará un corte de luz programado. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento en un municipio mexiquense, conocido como Pueblo con Encanto, a finales de mes. Te contamos los detalles.

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¿Por qué no hay luz en el Edomex?

A lo largo del año, la CFE realiza cortes de luz programados con la intención de reparar y mejorar la red eléctrica; esto, con el objetivo de garantizar un servicio de calidad para los usuarios en el país.

Durante los días 26 y 27 de agosto, los técnicos de la CFE saldrán a trabajar en la zona de Polotitlán, en el Estado de México, donde se le dará mantenimiento a las redes de distribución.

Corte de luz CFE hoy Anuncian corte de luz CFE en el Edomex este 26 de agosto. (Facebook)

Lista de colonias que se quedan sin luz en Polotitlán, Edomex

A través de un comunicado, la CFE informó que los trabajos de reparación en la cabecera municipal de Polotitlán, se realizarán en los siguientes horarios:

Miércoles 26 de agosto : De las 10:00 a las 17:00 horas

: De las 10:00 a las 17:00 horas Jueves 27 de agosto: De las 10:00 a las 17:00 horas

Recuerda que es importante tomar precauciones antes de un corte de luz para evitar que tus aparatos eléctricos se dañen. Desconéctalos unos minutos antes del corte y no los conectes hasta después de 20 minutos mínimo, para evitar que los dañen las variaciones de voltaje.

¿Cómo puedo presentar una reclamación a CFE por un aparato dañado?

Si uno de tus aparatos eléctricos se dañó, luego de un apagón de la CFE, puedes presentar una reclamación ante la Comisión Federal de Electricidad. Únicamente sigue estos pasos para realizar el trámite gratuito llamado: “Pago por daño a instalaciones, equipos o aparatos eléctricos”.

Acude a la oficina de la CFE más cercana a tu domicilio

más cercana a tu domicilio Debes ser cliente activo y estar al corriente con el pago de tus recibos de luz.

y estar al corriente con el pago de tus Presenta estos documentos: Credencial de elector (INE), pasaporte o cédula profesional del titular del servicio.

(INE), pasaporte o cédula profesional del Presenta también la factura o nota de compra del aparato dañado

Solicita y completa el formato: “Solicitud de reclamación por daños en aparatos eléctricos u otros bienes”

Una vez que hayas ingresado tu reclamación, deberás esperar a que los técnicos de la CFE realicen una visita a tu casa. La CFE emitirá un dictamen en un plazo máximo de 10 días hábiles. Si la resolución es favorable, la compañía de luz pagará la reparación de tu equipo, lo sustituirá o te hará un reembolso.

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