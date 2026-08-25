Explosión sacude La Saucera, Tultepec: Enorme columna de humo alerta a los vecinos

Una fuerte explosión registrada en la zona de talleres pirotécnicos de La Saucera, en Tultepec, Estado de México, generó una intensa movilización de los cuerpos de emergencia, además de que una enorme una columna de humo es visible desde distintos puntos del municipio mexiquense.

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🚨Explosión en La Saucera, Tultepec, en el #Edomex pic.twitter.com/5HrRhZZjio — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) August 25, 2026

¿Qué pasó en La Saucera, Tultepec?

Durante la tarde de este 25 de agosto de 2026 se reportó una explosión en uno de los establecimientos de la zona conocida como La Saucera, donde se concentran talleres dedicados a la elaboración de artículos pirotécnicos. Es información en desarrollo.

Los primeros reportes señalan que el incidente ocurrió en un polvorín o taller de pirotécnia, aunque las autoridades denen determinar las causas exactas del estallido.

La detonación de hoy martes provocó un a gran columna de humo que se pudo observar desde viversos puntos del municipio mexiquense, mientras que los vecinos alertaron a los servicios de emergencia.

🛑#Importante



Tras la explosión en la zona de polvorines La Saucera, en Tultepec, Estado de México, se reporta de manera preliminar nueve personas lesionadas y un fallecido.⚠️

Servicios de emergencia trabajan en la zona para controlar la situación y conocer la causa de la… pic.twitter.com/zTSOa3fHgS — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 26, 2026

¿Hay lesionados por la explosión en Tultepec?

Hasta el momento de la publicación de este nota, se reportan al menos a nueve personas lesionadas, además de una víctima mortal. Los equipos de emergencias mantienen labores en el lugar del siniestro, mientras que las autoriades trabajan para asegurar elperímetro.

Elementos de Protección Civil, bomberos y otras corporaciones de emergencia se movilizaron hacia la zonas para controlar la situación, además de evacular los posibles daños adicionales.

Cabe recordar que La Saucera es una zona particularmente sensible debido a la concentración de talleres de pirotecnia. El propio Plan de Desarrollo Municipal de Tultepec 2025-2027 documenta diversos incidentes relacionados con la fabricación y manipulación de materiales pirotécnicos, varios de ellos ocurridos en la zona.

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