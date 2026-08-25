El primer teleférico de México tiene descuento para adultos mayores: un plan distinto para el Día del Abuelo 2026 con mirador panorámico de Zacatecas

En Zacatecas, el sistema de transporte por cable que conecta el Cerro de la Bufa con el Cerro del Grillo aplica una tarifa especial pensada para el Día del Abuelo 2026, con boleto sencillo en $50 pesos y paseo redondo en $80 pesos para los adultos mayores que muestren su credencial INAPAM.

El primer teleférico de México ofrece así a los adultos mayores un mirador panorámico de Zacatecas distinto a los recorridos tradicionales de playa o pueblo mágico. El horario de operación va de las 10:00 a las 18:00 horas todos los días, lo que da margen para planear la visita en familia durante el fin de semana del homenaje

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¿Cuándo aplica el descuento del primer teleférico de México para el Día del Abuelo 2026?

El beneficio corre todos los días del año para quienes portan la credencial INAPAM, sin que la fecha del 28 de agosto cambie el procedimiento en taquilla. El Teleférico de Zacatecas mantiene el mismo horario de 10:00 a 18:00 horas, por lo que la familia puede definir la hora del paseo según la agenda del Día del Abuelo 2026.

El boleto sencillo cuesta $50 pesos y el paseo redondo llega a $80 pesos únicamente con la credencial en regla, mientras el público general paga tarifa completa. Esta diferencia convierte al mirador panorámico de Zacatecas en una opción accesible para las familias que buscan un plan distinto al de playa.

El trayecto cruza el cielo del centro histórico y conecta el Cerro de la Bufa con el Cerro del Grillo en pocos minutos. Desde la cabina, los adultos mayores observan el trazo colonial de la ciudad y el movimiento de las calles mineras que dieron origen a Zacatecas.

¿Qué más puedes hacer en Zacatecas durante el Día del Abuelo 2026?

En el mismo Cerro de la Bufa, la familia encuentra la Cámara Oscura, puestos de artesanías locales y una zona gastronómica con platillos típicos. Estos espacios complementan el paseo en teleférico sin exigir esfuerzo físico adicional a los adultos mayores con INAPAM durante el Día del Abuelo 2026.

El centro histórico concentra museos como el Manuel Felguérez, el Pedro Coronel y el Rafael Coronel, con salas accesibles y recorridos breves. Esta oferta cultural funciona como plan alterno para cerrar la jornada después de la subida al mirador panorámico de Zacatecas.

Quienes prefieren un ritmo tranquilo optan por el recorrido en tranvía turístico, que recorre las calles empedradas sin representar mayor desgaste. El plan combina naturaleza, historia y accesibilidad, tres elementos que distinguen a Zacatecas frente a otros destinos con motivo del Día del Abuelo 2026.

¿Por qué el centro histórico de Zacatecas es Patrimonio de la Humanidad?

La UNESCO declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad al centro histórico de Zacatecas en 1993, un reconocimiento que responde a la mezcla de influencias indígenas y europeas visible en su traza urbana. Esa designación coloca al recorrido en teleférico dentro de un entorno protegido por su valor arquitectónico.

El criterio de la UNESCO reconoce el papel de la ciudad en la historia minera de América, además de la calidad de su arquitectura barroca. Ese pasado convive con miradores, museos y transporte por cable que actualizan la experiencia del visitante sin alterar el trazado original.

El estatus de patrimonio no depende de las cifras de inversión pública, sino del valor cultural que sostiene a Zacatecas desde hace más de tres décadas. Para el visitante, ese contexto suma un motivo adicional para elegir el mirador panorámico de Zacatecas como actividad central del Día del Abuelo 2026.

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