Depósitos de hasta $24,000 para todos estos mexicanos en septiembre 2026: listado completo de beneficiarios que recibirán el pago

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural confirma que el Banco del Bienestar dispersa depósitos de hasta $24,000 pesos en septiembre 2026 para un grupo específico de productores inscritos en Producción para el Bienestar. Esta dependencia federal define ya el listado completo de beneficiarios que recibirán el pago según el cultivo que trabajan y la superficie agrícola que tienen registrada.

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¿Quiénes cobran en septiembre el depósito del Banco del Bienestar?

El Banco del Bienestar confirma el 7 de septiembre como la fecha límite para el último bloque de dispersiones de 2026. Ese día, la institución paga a quienes trabajan cultivos de temporada corta y colmenas registradas ante la Secretaría de Agricultura.

Este pago beneficia de forma directa a las personas que producen o cosechan los siguientes bienes agrícolas, entre los que destacan los granos y cultivos de traspatio:

Café

Cacao

Miel de abeja

Nopal

Frijol de la variedad Nayarit

Cebada

Arvejón

Avena y otros granos menores

El depósito llega de manera automática a la tarjeta del Banco del Bienestar de cada productor, sin intermediarios ni citas presenciales. La dispersión ocurre una vez al año, por lo que el monto varía según hectáreas y tipo de siembra declaradas.

Café, cacao y miel: los cultivos que reciben el pago del Bienestar en septiembre. (Crédito: Ecos de Guerrero)

Requisitos para cobrar el depósito de Producción para el Bienestar

No cualquier persona accede a este apoyo económico de manera automática. El Padrón de Productores de la Secretaría de Agricultura exige el cumplimiento de varios filtros antes de autorizar cualquier depósito.

Entre las condiciones que verifica la dependencia federal se encuentran estas:

Tener la CURP y una identificación oficial vigente

Aparecer activo en el padrón agrícola oficial

Contar con papeles que acrediten la propiedad de la tierra

Trabajar un predio fuera de zonas urbanas o áreas protegidas

Mantener el terreno con siembra o actividad apícola vigente

No recibir al mismo tiempo el apoyo de Sembrando Vida

Con esto, la autoridad descarta cualquier registro duplicado entre programas sociales.

Quienes cumplen esta lista reciben la confirmación por SMS desde el número oficial del banco estatal. Verificar cada requisito con antelación evita retrasos innecesarios en el cobro de septiembre.

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