Últimos días en el Estado de México y cierra el registro al apoyo de $2,000 en el transporte para todos estos estudiantes

El gasto diario para llegar a clases puede representar una carga para estudiantes del Estado de México que viven lejos de su escuela. Por ello, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) mantiene abierto el registro al Apoyo al Transporte Otoño 2026, que contempla un pago único de $2,000 pesos.

El plazo comenzó el 17 de agosto y concluirá este viernes 21 de agosto de 2026, por lo que quedan pocos días para completar la solicitud. Según la convocatoria, el trámite se realiza en línea mediante SIBECAS y está dirigido a estudiantes de preparatoria y licenciatura que cursen sus estudios de manera presencial.

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¿Qué estudiantes pueden solicitar los $2,000 para transporte?

Según la convocatoria, el apoyo está dirigido a estudiantes inscritos en el periodo regular Otoño 2026 en espacios académicos de la UAEMéx, entre ellos:

Planteles de la Escuela Preparatoria

Organismos académicos

Centros Universitarios

Unidades Académicas Profesionales

Alumnado de nivel medio superior y licenciatura en modalidad presencial

Además, las personas interesadas deberán acreditar una situación socioeconómica que justifique la necesidad del apoyo y no recibir otro beneficio otorgado por la UAEMéx durante el mismo periodo escolar.

La convocatoria también toma en cuenta las dificultades que enfrenta cada estudiante para trasladarse. Entre los casos considerados prioritarios están quienes:

Viven en comunidades rurales, semiurbanas o de difícil acceso

Utilizan dos o más medios de transporte

Tardan más de una hora en llegar a su escuela.

¿Qué documentos se necesitan para solicitar el apoyo?

Antes de iniciar el registro es importante tener listo el expediente, ya que la documentación deberá cargarse de manera completa y legible.

Según la convocatoria, entre los documentos solicitados se encuentran:

Identificación oficial vigente del estudiante o de su padre, madre o tutor si es menor de edad

del estudiante o de su padre, madre o tutor si es menor de edad Comprobante de domicilio con antigüedad máxima de tres meses

Comprobante del trayecto escolar

Captura de Google Maps donde aparezcan la distancia y el tiempo estimado entre el domicilio y el plantel

donde aparezcan la distancia y el tiempo estimado entre el domicilio y el plantel Carta de exposición de motivos dirigida al Comité de Becas

dirigida al Comité de Becas Comprobante de ingresos

Constancia de Vigencia de Derechos del IMSS

En el caso de la constancia del IMSS, deberá haber sido expedida durante julio o agosto de 2026.

¿Cómo hacer el registro antes del 21 de agosto?

La solicitud se realiza directamente en el Sistema Institucional de Becas, Apoyos y Estímulos (SIBECAS), plataforma utilizada por la UAEMéx para gestionar sus convocatorias de becas y apoyos.

Para completar el trámite:

Entrar a SIBECAS. Utilizar el número de cuenta como usuario. Ingresar la UNIP utilizada en Control Escolar. Elegir la convocatoria de Apoyo al Transporte Otoño 2026. Completar la solicitud. Adjuntar los documentos solicitados. Revisar la información antes de enviarla.

Una vez enviada la solicitud, la información ya no podrá modificarse. Por ello, es importante comprobar que los datos y archivos sean correctos antes de finalizar el registro.

¿Cuándo entregarán los $2,000 pesos?

De acuerdo con la convocatoria, el registro cerrará el 21 de agosto, mientras que los resultados se publicarán el 11 de septiembre de 2026 y podrán consultarse directamente en SIBECAS. Posteriormente, el pago único de $2,000 pesos está previsto para el 30 de octubre.

Las personas seleccionadas deberán ingresar a SIBECAS, abrir la pestaña Seguimiento y descargar su Referencia Bancaria, que deberá imprimirse y presentarse en la sucursal indicada junto con una identificación oficial vigente, como INE o pasaporte.

Además, el cobro deberá realizarse dentro de la vigencia de la referencia; una vez vencida, no podrá reexpedirse y el apoyo se tendrá por no cobrado. Tampoco se aceptan cartas poder. Sin embargo, registrarse no garantiza recibir los $2,000 pesos, ya que la selección dependerá del dictamen y de la disponibilidad presupuestal.

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