Reportan liberación de Elí Martínez tras ataque contra periodistas en Poza Rica, Veracruz

El periodista Elí Martínez, quien habría sido reportado como presuntamente privado de la libertad tras un ataque armado contra periodistas en Poza Rica, Veracruz, habría sido liberado de acuerdo con información preliminar.

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Confirman que el reportero de Poza Rica, Elí Martínez fue liberado hace unos momentos. — Jorge Faibre Álvarez (@JorgeFaibre) August 25, 2026

¿Qué pasó con el reportero Elí Martínez?

¿Qué le pasó a Elí Martínez? Elí Alejandro Martínez Victorino, reportero de nota policíaca del medio Noreste y colaborador de otros espacios de informativos, había sido reportado como NO localizado después de que un ataque corrido durante la noche del lunes 24 de agosto en la colonia Cazones, de Poza Rica, en el peligroso estado de Veracruz.

Ataque armado contra reporteros en Poza Rica

De acuerdo con los primeros reportes, Martínez se encontraba acompañado de Raymundo Perdomo, otro comunicador cuando sujetos armados realizaron detonaciones.

Conforme al reporte de la policía local, el ataque contra periodistas sucedió cuando los reporteros se encontraban en una gasolinera ubicada en la calle 20 de Noviembre, esquina con Calle 4, de la colonia Cazones, en donde sujetos armados llegaron y les dispararon.

Perdomo logró ponerse a salvo, mientras que Martínez fue señalado como presuntamente privado de la libertad; tras la agresión, corporaciones de seguridad desplegaron un operativo de búsqueda en distintos puntos de Poza Rica, y la Fiscalía General del Estado de Veracruz inició las investigaciones correspondientes.

Por ahora se sabe que el comunicador, Elí Alejandro Martínez Victorino, se encuentra bajo resguardo de la Policía Ministerial en Poza Rica.

El reportero está bajo resguardo de la Policía Ministerial en Poza Rica. pic.twitter.com/BIjVpkzpYV — Jorge Faibre Álvarez (@JorgeFaibre) August 25, 2026

El caso genera una preocupación entre periodistas de Veracruz, particularmente porque Poza Rica ha registrado las más recientes agresiones contra comunicadores.

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