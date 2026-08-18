Modalidad 40 del IMSS: así puedes aumentar tu pensión en 2026 y estos son los requisitos

El monto de una pensión puede mejorar incluso después de haber dejado un trabajo formal, siempre que se cumplan determinadas condiciones y se continúe cotizando ante el IMSS. Esta alternativa puede ser especialmente relevante para quienes buscan incrementar las semanas cotizadas y mejorar el salario que se toma en cuenta para calcular su pensión: la Modalidad 40.

Conocida formalmente como Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, esta estrategia permite a ciertos trabajadores continuar realizando aportaciones por su cuenta después de causar baja. Pese a lo anterior, no todas las personas pueden acceder ni funciona de la misma manera para todos los regímenes de pensión.

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¿Quién puede entrar a la Modalidad 40 del IMSS?

El esquema está dirigido a personas que fueron dadas de baja del régimen obligatorio y quieren continuar cotizando por cuenta propia. Además de esta condición, el IMSS determina otros requisitos para acceder a esta modalidad:

Contar con al menos 52 semanas cotizadas durante los cinco años previos a la baja

Solicitar la incorporación dentro de los cinco años posteriores a la fecha de baja

Elegir un salario base de cotización que sea igual o superior al que se tenía al momento de la baja, sin superar el límite de 25 veces la UMA diaria

Aunque el IMSS señala que la Continuación Voluntaria puede ser utilizada tanto por personas que cotizaron bajo la Ley de 1973 como por quienes están sujetos a la legislación vigente, el beneficio para incrementar considerablemente la pensión está principalmente relacionado con quienes pertenecen al régimen de la Ley 73.

Para identificar el régimen que corresponde, un dato clave es la fecha en que comenzó la cotización. Quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997 pueden encontrarse bajo la Ley 73, mientras que quienes comenzaron después corresponden al régimen de 1997, aunque existen situaciones particulares que deben revisarse.

¿Por qué la Modalidad 40 puede aumentar la pensión?

Para quienes tienen derecho a pensionarse bajo la Ley 73, continuar cotizando puede mejorar dos elementos que intervienen en el cálculo de la pensión: las semanas acumuladas y el salario promedio de las últimas 250 semanas de cotización.

Por ello, la posibilidad de elegir un salario base de cotización más alto puede resultar especialmente relevante para una persona que se encuentra cerca de la edad de retiro y busca mejorar el promedio salarial considerado para su pensión.

Sin embargo, inscribirse en Modalidad 40 no garantiza por sí mismo una pensión elevada. El resultado depende de factores como las semanas que tenga acumuladas la persona, su edad al momento de pensionarse y los salarios registrados durante el periodo que se toma en cuenta para calcular la pensión. El propio IMSS ha advertido sobre la información que promete pensiones determinadas únicamente por ingresar a este esquema.

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La Modalidad 40 permite a algunas personas seguir cotizando por su cuenta para sumar semanas y, en ciertos casos, mejorar su pensión.



Conoce los requisitos únicamente por canales oficiales del IMSS. #InfoSAR pic.twitter.com/PjG6aBbMW9 — CONSAR (@CONSAR_mx) June 16, 2026

¿Cuánto cuesta la Modalidad 40 en 2026?

Una de las cuestiones que deben considerar quienes planean incorporarse es cuánto tendrán que pagar cada mes. En 2026, la aportación equivale al 14.438% del salario base de cotización que elija la persona, porcentaje que forma parte de un incremento gradual previsto hasta 2030.

Esto significa que el pago mensual cambia dependiendo del salario con el que se decida cotizar. Por ejemplo, si una persona elige un salario base de 20 mil pesos mensuales, la cuota se calcularía aplicando el porcentaje correspondiente sobre ese salario. A mayor salario elegido, mayor será también la cantidad que deberá pagar para mantenerse en la Modalidad 40.

El IMSS establece que el salario elegido debe ser igual o superior al que tenía registrado la persona al momento de causar baja y no puede superar el equivalente a 25 UMAs diarias.

Para quienes buscan cotizar con el límite máximo permitido, medios especializados estiman que durante 2026 el pago mensual puede rondar los 12 mil 700 pesos. Sin embargo, esta cantidad no es una cuota fija para todos los trabajadores, ya que depende del salario base que cada persona elija.

Además, el porcentaje que se utiliza para calcular las cuotas continuará aumentando durante los próximos años. La aportación prevista será de 15.528% en 2027, 16.619% en 2028, 17.709% en 2029 y 18.800% en 2030.

¿La Modalidad 40 incluye servicios médicos?

La Continuación Voluntaria permite continuar cotizando en los seguros de Invalidez y Vida, y Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, pero no genera por sí misma el derecho a recibir los servicios médicos del IMSS.

Por ello, una persona que deja un empleo formal y entra a Modalidad 40 no debe interpretar que conservará automáticamente la atención médica que tenía como trabajador asegurado.

¿Cómo se tramita la Modalidad 40?

El IMSS permite realizar la inscripción por internet o de manera presencial. Para iniciar el trámite en línea se necesita tener a la mano la CURP y un correo electrónico; también se solicita el Número de Seguridad Social (NSS).

En caso de realizarlo en una Subdelegación, el Instituto solicita, entre otros documentos, identificación oficial vigente, comprobante de domicilio y un escrito libre con la solicitud de inscripción. El trámite como tal es gratuito, aunque posteriormente se deben cubrir las cuotas correspondientes al aseguramiento.

La Modalidad 40 puede ser una herramienta útil para quienes buscan mejorar su pensión, pero no necesariamente es conveniente para todas las personas. Antes de comenzar a realizar pagos, es importante revisar el régimen bajo el que se pensionará la persona, sus semanas cotizadas, su edad y el salario que tiene registrado, ya que estos factores pueden cambiar significativamente el resultado final.

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