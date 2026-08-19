Despensa gratis en Ecatepec: personas de hasta 64 años que cumplan este requisito tienen hasta el 22 de agosto para aplicar

El Sistema Municipal DIF de Ecatepec comenzó la primera entrega de apoyos alimentarios de 2026 para personas de 6 a 64 años que forman parte del programa Nutrición y Bienestar Familiar DIFEM 2026. La jornada comenzó el lunes 17 de agosto y continuará hasta el sábado 22 de agosto.

Sin embargo, y de acuerdo con el anuncio, esta entrega corresponde únicamente a las personas beneficiarias cuyos folios aparecen en el listado que se divulgó.

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¿Quiénes pueden recibir la despensa en Ecatepec?

El programa está dirigido a personas de 6 a 64 años que viven en el Estado de México y que presentan carencia por acceso a una alimentación nutritiva y de calidad, de acuerdo con los criterios establecidos para el programa.

Para esta primera entrega en Ecatepec, las personas beneficiarias deberán presentar INE vigente, CURP actualizado, comprobante de domicilio, acta de nacimiento, INE del beneficiario y número de folio.

Sin embargo, y de acuerdo con la convocatoria del DIF Municipal, algunos beneficiarios también deben llevar documentación adicional para acreditar su situación:

Personas adultas mayores: INE vigente y copia al 200%.

INE vigente y copia al 200%. Personas con enfermedad crónica: certificado médico vigente.

certificado médico vigente. Padres o madres solteros: acta de nacimiento del hijo menor de 12 años.

acta de nacimiento del hijo menor de 12 años. Mujeres embarazadas: comprobante de embarazo.

comprobante de embarazo. Personas con discapacidad: certificado de discapacidad vigente.

certificado de discapacidad vigente. Personas en periodo de lactancia: acta de nacimiento del menor.

El apoyo forma parte del programa Nutrición y Bienestar Familiar DIFEM 2026, mediante el cual se busca atender a personas que enfrentan condiciones de vulnerabilidad alimentaria.

Fechas y sedes para recoger la despensa

La primera entrega de apoyos alimentarios de la vertiente de 6 a 64 años se realiza del lunes 17 al sábado 22 de agosto de 2026.

De lunes a viernes, el horario de atención es de 9:30 de la mañana a 2:30 de la tarde, mientras que el sábado será de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Las sedes establecidas por el DIF de Ecatepec son:

Miércoles 19 de agosto: Macroplaza Chiconautla 3000, De los Escritores S/N, Ciudad Cuauhtémoc.

Macroplaza Chiconautla 3000, De los Escritores S/N, Ciudad Cuauhtémoc. Jueves 20 de agosto: DIF Municipal, 20 de Noviembre, Manzana 009, Ejidal Emiliano Zapata.

DIF Municipal, 20 de Noviembre, Manzana 009, Ejidal Emiliano Zapata. Viernes 21 de agosto: DIF Municipal, 20 de Noviembre, Manzana 009, Ejidal Emiliano Zapata.

DIF Municipal, 20 de Noviembre, Manzana 009, Ejidal Emiliano Zapata. Sábado 22 de agosto: Coordinación en Asistencia Alimentaria Nutricional, Vicente Guerrero No. 8, División del Norte.

El DIF de Ecatepec también habilitó el número 55 9792 7991 para solicitar información o aclarar dudas relacionadas con la entrega.

Quienes ya forman parte del programa y tengan un folio incluido en el listado de esta primera entrega todavía podrán acudir hasta el sábado 22 de agosto, respetando la fecha y sede que les correspondan.

Por su parte, las personas que todavía no están inscritas deberán esperar una nueva convocatoria o consultar directamente con el DIF municipal sobre los periodos de registro.

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