¿Amenaza para Baja California Sur? Se forma la tormenta tropical “Julio” en el Pacífico mexicano

¿Seguirán las lluvias en el país? El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que durante las primeras horas de este martes 25 de agosto la depresión tropical Diez-E evolucionó y se formó la tormenta tropical Julio cerca del Pacífico mexicano.

Las autoridades mexicanas detallan que el fenómeno se encuentra a mil 310 kilómetros del suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur; no obstante, debido a su trayectoria no representa peligro para las costas nacionales, aunque esto podría cambiar en cualquier momento.

⚠️ 🌀 La #DepresiónTropical Diez-E se ha intensificado a la #TormentaTropical #Julio. Debido a su distancia y trayectoria no representa peligro para #México.



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“Julio” se encuentra en el Pacífico junto con la tormenta “Iselle”

En el océano Pacífico también se encuentra la tormenta tropical Iselle, la cual se localiza a mil 60 kilómetros también al suroeste de Cabo San Lucas. Actualmente avanza con vientos máximos sostenidos a 110 kilómetros por hora, así como rachas de 140 kilómetros por hora.

Ambos fenómenos (Iselle y Julio) son cercanos, según se puede ver en la información que difunden las autoridades tanto mexicanas como estadunidenses; sin embargo, no representan riesgo para las costas nacionales.

Trayectoria EN VIVO de la tormenta tropical “Julio”

Actualmente la tormenta Julio presenta vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, así como rachas de 95 kilómetros por hora.

Es importante mencionar que su dirección y fuerza puede cambiar en cualquier momento, por lo que es importante seguir las indicaciones de Protección Civil y de los gobiernos locales.

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