Este taller gratuito de gimnasia cerebral en Coatzacoalcos, Veracruz, se realiza de lunes a viernes para mantener activa la memoria de los adultos mayores

Mantener la mente activa también forma parte de las actividades que ofrece el DIF Coatzacoalcos, Veracruz, a las personas adultas mayores.

En el Centro de Día del Adulto Mayor (CAM) se imparte un taller gratuito de estimulación cognitiva o gimnasia cerebral, donde se combinan ejercicios, juegos y música para trabajar distintas habilidades mientras las y los participantes conviven. Y lo mejor de todo es que las inscripciones permanecen abiertas.

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¿Qué se hace en el taller de gimnasia cerebral?

De acuerdo con el DIF Coatzacoalcos, durante las sesiones se utilizan juegos de mesa como lotería, rummy y ajedrez, además de actividades acompañadas con música conocida por las personas participantes.

Con estos ejercicios se busca estimular:

Memoria a corto y largo plazo

Lenguaje

Razonamiento

Lógica matemática

Motricidad fina

Agilidad mental

De acuerdo con Janeth Osoria Echeverría, responsable del taller, las actividades tienen un enfoque preventivo para ayudar a conservar la agilidad mental. Al mismo tiempo, los juegos y la música generan un espacio de convivencia, integración y recreación.

¿Qué días y horarios hay gimnasia cerebral en Coatzacoalcos?

El Centro de Día mantiene actividades de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas. Para el taller de estimulación cognitiva, el DIF ha difundido grupos en estos horarios:

9:00 a 10:00 horas

11:00 a 12:00 horas

Además, el DIF informó que todavía había lugares disponibles en el grupo de 9:00 a 10:00 horas, por lo que antes de acudir es recomendable confirmar que continúe el espacio disponible.

¿Qué otros talleres ofrece el Centro de Día del Adulto Mayor?

La gimnasia cerebral es solo una de las actividades disponibles en el CAM. También hay opciones para mantenerse en movimiento, aprender algo nuevo o convivir con otras personas, entre ellas:

Acondicionamiento físico

Cachibol

Zumba

Coro y canto

Guitarra

Bailes de salón

Ajedrez y lotería

Tejido

Bordado y deshilado

Cerámica

Estas actividades están enfocadas en favorecer el bienestar físico, social y emocional de las personas adultas mayores. Sin embargo, aunque varios talleres son gratuitos, algunas actividades pueden manejar una cuota simbólica de hasta $25 pesos por clase, por lo que es mejor confirmar el costo al momento de inscribirse.

¿Dónde está el Centro de Día del Adulto Mayor de Coatzacoalcos?

El CAM se encuentra en Román Marín No. 1000, frente a la estación de Bomberos Municipal, en Coatzacoalcos, Veracruz.

Para consultar lugares disponibles, horarios o requisitos de inscripción está disponible:

Teléfono: 921 212 1312

921 212 1312 Horario de atención: lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas

Además, el DIF Coatzacoalcos publica en sus redes sociales información sobre los talleres y actividades dirigidas a personas mayores de 60 años.

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