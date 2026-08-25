El mejor plan para el Día del Abuelo 2026 con aguas termales a 29°: este balneario en Tepalcingo, Morelos, tiene descuento INAPAM y abre todos los días

El Hotel y Balneario Las Termas, en Atotonilco, municipio de Tepalcingo, Morelos, ofrece aguas termales naturales, albercas, toboganes y área infantil, con una tarifa preferencial para quienes presenten credencial del INAPAM, lo que lo convierte en una excelente alternativa para pasar el Día del Abuelo el 28 de agosto.

El lugar se encuentra a unos 45 minutos de Cuautla y cuenta también con servicio de hospedaje, restaurante bar, estacionamiento y vigilancia, para quienes quieran extender la visita más allá del día.

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¿Qué hay en el balneario Las Termas y cómo llegar?

El principal atractivo del lugar es su yacimiento de aguas termales naturales que brotan a una temperatura aproximada de 29 grados, al que el establecimiento atribuye beneficios terapéuticos y relajantes. A eso se suman amplias albercas, toboganes para toda la familia y un área infantil con juegos acuáticos y zonas de chapoteo supervisadas.

El complejo cuenta además con habitaciones para hospedaje, restaurante bar con gastronomía regional, vestidores, regaderas, estacionamiento y servicio de vigilancia. Quienes se hospedan tienen acceso a todas las instalaciones del balneario durante su estancia.

Sobre cómo llegar, el balneario se ubica en Atotonilco, municipio de Tepalcingo, en la zona oriente de Morelos, a unos 45 minutos de Cuautla. Desde la Ciudad de México, la ruta indicada por el establecimiento es tomar la Autopista México-Cuernavaca, seguir la desviación hacia Cuautla y continuar rumbo a Jonacatepec. Quienes salgan por el poniente de la capital pueden tomar la carretera a Puebla, seguir los señalamientos hasta Cuautla y luego avanzar hacia Jonacatepec. Desde el estado de Puebla, la ruta es por la carretera hacia Izúcar de Matamoros, hasta la desviación que conduce a Jonacatepec.

¿Cuánto cuesta entrar al balneario Las Termas y cuál es el descuento con INAPAM?

El balneario abre todos los días de 7:00 a 18:00 horas. La entrada general para 2026 es de $150 pesos para adultos, $120 pesos para niñas y niños y $100 pesos para personas con credencial del INAPAM. En cuanto al hospedaje, las tarifas van desde los $2,043 hasta los $4,085 pesos con alimentos incluidos, según lo trascendido.

Es importante confirmar los valores directamente en el lugar o por teléfono antes de viajar, ya que pueden haber cambiado o variar según la temporada.

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