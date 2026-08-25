Trayectoria EN VIVO de las tormentas tropicales “Julio” e “Iselle” que podrían encontrarse en el Pacífico

¿Vives en Baja California Sur? Toma nota porque durante las primeras horas de este martes 25 de agosto se formó la tormenta tropical Julio que se desplaza por el océano Pacífico cerca de la entidad mexicana.

De acuerdo al pronóstico del tiempo federal, la tormenta se localiza a mil 85 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas en Baja California Sur, es decir, que debido a sus distancia y trayectoria no representa peligro para México.

Este fenómeno se encuentra muy cercano a la tormenta Iselle, la cual se formó el pasado domingo 23 de agosto, por lo que las autoridades vigilan su actividad ya que se encuentra también a mil 62 kilómetros de BCS.

🌀 El centro de la #TormentaTropical #Julio se localiza a más de mil kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, en #BajaCaliforniaSur.

🌀 Debido a su distancia y trayectoria, no representa peligro para #México. pic.twitter.com/a3ywWzdLRp — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 25, 2026

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Trayectoria EN VIVO de la tormenta tropical “Julio”

Las autoridades mexicanas y estadunidenses mencionaron que el fenómeno meteorológico se desplaza a 85 kilómetros por hora, así como rachas de 100 kilómetros por hora. Es importante mencionar que si sigue aumentando su velocidad podría convertirse en huracán categoría 1.

Tormenta “Iselle” podría absorber a “Julio”

Tanto la tormenta tropical Iselle como Julio se encuentran muy cercanos en su paso por el Pacífico mexicano durante este martes; no obstante, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) prevé que la primera pueda absorber al primero.

Como en todo fenómeno como tormentas o huracanes, las autoridades piden a la población mantenerse atentos a las indicaciones ya que podrían cambiar de trayectoria sin previo aviso.

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