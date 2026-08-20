Xallitic, el único Barrio Mágico de Veracruz, cumple 3 años: la fiesta gratuita de 4 días que arranca este jueves en Xalapa

El Barrio Mágico de Xallitic, en Xalapa, celebrará su tercer aniversario como el único Barrio Mágico del estado de Veracruz con cuatro días con música, danza, gastronomía, talleres y actividades culturales. La celebración comenzará este jueves 20 de agosto y se extenderá hasta el domingo 23, con propuestas gratuitas para habitantes de la capital veracruzana y visitantes.

Xallitic recibió el nombramiento de Barrio Mágico el 17 de agosto de 2023, convirtiéndose en el primero de Veracruz en obtener esta distinción, por lo que la celebración también busca acercar a la población a la historia y tradiciones de este sitio del Centro Histórico de Xalapa.

La programación tendrá como escenario este tradicional barrio y combinará espectáculos con espacios dedicados a la gastronomía y el emprendimiento. Durante los cuatro días también habrá expositores procedentes de Xico, Coatepec, Naolinco y Papantla, además de comerciantes y emprendedores xalapeños.

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¿Qué habrá en Xallitic del 20 al 23 de agosto?

El festejo comenzará el jueves 20 de agosto con la actividad “Baila esta cumbia” en un horario de 17:00 a 20:00 horas. La propuesta es gratuita y tiene más de dos décadas de tradición, por lo que cada semana reúne a familias y visitantes que acuden a bailar.

El viernes 21 continuará la celebración y tendrá lugar uno de los momentos centrales del aniversario. A las 18:30 horas se realizará la declaratoria inaugural, con la presencia de autoridades municipales y estatales. Además, se tiene preparada una intervención sorpresa en los muros del puente de Xallitic, como parte de la apertura oficial.

Para quienes quieran acudir el fin de semana, la programación contempla lo siguiente:

Sábado 22 de agosto: la jornada comenzará a las 12:00 horas y habrá danza prehispánica, una clase muestra de danzón, música de tradición regional, una presentación de música medieval a cargo de Festa Antigua, la Tuna Mayor de Xalapa y propuestas de música electrónica. Las actividades se extenderán hasta las 21:00 horas.

la jornada comenzará a las 12:00 horas y habrá danza prehispánica, una clase muestra de danzón, música de tradición regional, una presentación de música medieval a cargo de Festa Antigua, la Tuna Mayor de Xalapa y propuestas de música electrónica. Las actividades se extenderán hasta las 21:00 horas. Domingo 23 de agosto: desde el mediodía habrá actividades familiares, incluido un espectáculo de payasos, mientras que alrededor de las 16:00 horas se realizará una tarde de danzón con la orquesta Flauta Nueva.

Más allá de los espectáculos programados para cada jornada, el aniversario tendrá actividades que permanecerán disponibles durante los cuatro días. Entre ellas se encuentran talleres, stands gastronómicos, una muestra artesanal y espacios para emprendedores, por lo que los visitantes podrán encontrar diferentes propuestas mientras recorren el barrio.

La celebración también busca reforzar el vínculo de Xallitic con la propia población xalapeña. De acuerdo con el Ayuntamiento, la intención es que tanto habitantes como turistas conozcan este espacio, se acerquen a sus actividades y contribuyan a mantener vivo su patrimonio.

Con tres años como Barrio Mágico, Xallitic llega a este aniversario como un punto de referencia turística y cultural de Xalapa.

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