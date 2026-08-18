La playa ideal para adultos mayores en agosto 2026: este pueblito al norte de Veracruz se destaca por sus playas vírgenes, aguas poco profundas y oleaje suave

Mar tranquilo, poca profundidad cerca de la orilla y playas de acceso libre son parte de lo que ofrece Túxpam o Tuxpan, al norte de Veracruz, para adultos mayores y todos quienes buscan una escapada más relajada durante agosto.

El destino se encuentra frente al Golfo de México y combina zonas de playa con espacios para descansar, comer o simplemente pasar el día frente al mar. Además, su zona costera se encuentra a unos 15 minutos del centro, por lo que es sumamente sencillo trasladarse entre zonas y conocer todo de primera mano.

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¿Por qué Tuxpan puede ser una opción para adultos mayores?

Una de las ventajas es que no es necesario trasladarse demasiado desde la ciudad para llegar a la costa. Entre las opciones para pasar el día están:

Barra Norte

Playa Azul

Playa Mis Amores

En estas zonas también hay palapas, mientras que quienes quieran realizar otras actividades pueden encontrar paseos a caballo o recorridos en cuatrimoto. Sin embargo, las condiciones del mar pueden cambiar, por lo que es importante atender las indicaciones de las autoridades y evitar ingresar cuando exista oleaje fuerte.

¿Sabías que frente a la costa norte de Veracruz existe una isla que parece dibujada con acuarela… y que casi nadie sabe que puede visitarse? 🏝️



A solo unos kilómetros de la laguna de Tamiahua se esconde Isla de Lobos, un pequeño paraíso rodeado por arrecifes coralinos, bancos… pic.twitter.com/87W2d4PM4O — Espíritu Curioso (@EspirituCurioso) February 14, 2026

¿Qué beneficio tienen los adultos mayores en Isla Lobos?

La visita también puede extenderse hacia el Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan, un Área Natural Protegida ubicada frente a las costas de Tuxpan y Tamiahua. De acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), la cuota general de acceso es de $95 pesos por persona al día.

Sin embargo, están exentos del pago:

Adultos mayores

Personas jubiladas y pensionadas

Personas con discapacidad

Menores de 12 años

Para obtener el beneficio es necesario acreditar la condición con una credencial vigente. La exención corresponde al acceso al Área Natural Protegida; el traslado en embarcación hacia Isla Lobos o los arrecifes se contrata por separado con prestadores autorizados.

Además, agosto todavía se encuentra dentro de la temporada que la CONANP recomienda para visitar el sitio, que va de marzo a septiembre. En la zona se pueden realizar actividades como observación de aves y paisajes, senderismo, nado, esnórquel y buceo.

¿Qué lugares gratuitos se pueden conocer en Tuxpan?

El viaje no tiene que concentrarse únicamente en la playa. El portal oficial del Ayuntamiento muestra otros espacios con entrada libre que permiten organizar actividades más tranquilas, entre ellos:

Museo de la Hermandad México-Cuba: abre de martes a sábado de 10:00 a 18:00 horas y domingos de 10:00 a 14:00 horas.

abre de martes a sábado de 10:00 a 18:00 horas y domingos de 10:00 a 14:00 horas. Laguna de Tampamachoco: se encuentra aproximadamente a 9 o 10 kilómetros del centro y destaca por sus manglares y fauna acuática.

se encuentra aproximadamente a 9 o 10 kilómetros del centro y destaca por sus manglares y fauna acuática. Parque Reforma: está frente a la Catedral y permanece abierto las 24 horas.

está frente a la Catedral y permanece abierto las 24 horas. Malecón de Tuxpan: corre junto al río y también tiene acceso libre.

Incluso los Manglares y Humedales de Tuxpan forman parte de un sitio Ramsar de casi 7 mil hectáreas, otra de las áreas naturales que distinguen al municipio.

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