Autopista México-Querétaro: estos son los tramos afectados por las obras que arrancan el 17 de agosto

Banobras confirma el arranque de las obras de ampliación en la autopista México-Querétaro a partir del lunes 17 de agosto, con foco en el tramo Tepotzotlán-Jorobas. La intervención suma calles laterales y pasos vehiculares en los tramos afectados de ese corredor, uno de los más saturados del país.

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¿Qué cambios trae las obras en la autopista México-Querétaro que comienzan el 17 de agosto?

El proyecto de Banobras modifica la geometría vial en el tramo Tepotzotlán-Jorobas de la autopista México-Querétaro. La constructora conjunta de Urbanizaciones AGV y Construcciones y Carreteras ejecuta la obra en un plazo de 365 días naturales a partir del 17 de agosto.

Entre los cambios que contempla la obra en la autopista México-Querétaro destacan:

Calles laterales con losas de concreto hidráulico del km 43+140 al km 52+800, Cuerpo B.

Ampliación de pasos superiores vehiculares (PSV) en ambos cuerpos de la vialidad.

Ampliación de pasos inferiores vehiculares (PIV) dentro del mismo tramo.

Ampliación de puentes inferiores peatonales (PIP) en el corredor Tepotzotlán-Jorobas.

La Coordinación Técnico Administrativa y Laboratorio de Control supervisa la calidad de cada etapa de la construcción.

Del km 43+140 al 52+800: el tramo exacto donde avanzan las obras.

¿Cuáles son los tramos afectados en la autopista México-Querétaro?

La intervención se concentra en un segmento de poco más de 9 kilómetros dentro del corredor Tepotzotlán-Jorobas. Ese tramo enlaza la zona norte del Estado de México con la Ciudad de México, en su entronque con Periférico Norte.

Los puntos exactos donde avanzan los trabajos en la autopista México-Querétaro son:

Del km 43+140 al km 52+800, Cuerpo B, de la vialidad.

Calles laterales y accesos en ambos cuerpos de la carretera.

Cruces vehiculares y peatonales dentro del corredor Tepotzotlán-Jorobas.

Ese segmento opera actualmente al límite de su capacidad, pues la mitad presenta un nivel de servicio deficiente y el resto permanece saturado. El tránsito diario promedio ronda los 127,900 vehículos, de los cuales el 17% corresponde a unidades de carga pesada.

Si transitas con frecuencia por la autopista México-Querétaro, contempla rutas alternas durante los 365 días que dure la obra para evitar contratiempos en el tramo Tepotzotlán-Jorobas.

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