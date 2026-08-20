Caifanes y 31 Minutos llegan a Toluca para el Festival del Alfeñique 2026: hay fechas confirmadas y la entrada será gratuita

El Ayuntamiento de Toluca confirmó que Caifanes se presentará el 14 de octubre y 31 Minutos el 18 de octubre en el marco de la edición 57 del Festival Cultural Internacional del Alfeñique 2026.

Las autoridades del Estado de México informaron que ambos espectáculos se realizarán en la explanada del Mercado Juárez. La agrupación de rock y el noticiero chileno encabezan una cartelera estelar para celebrar el Día de Muertos sin necesidad de boletos ni registros previos.

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¿En qué fechas y lugar se presentarán Caifanes y 31 Minutos sin costo en el Estado de México?

Las autoridades del gobierno municipal de Toluca confirmaron que la explanada del Mercado Juárez, ubicada en el centro de la capital mexiquense, funcionará como el foro principal del evento. El calendario de presentaciones quedó programado de la siguiente manera:

Caifanes dará el show inaugural el miércoles 14 de octubre en el escenario principal a partir de las 20:00 horas.

dará el show inaugural el en el escenario principal a partir de las 31 Minutos: domingo 18 de octubre a las 18:00 horas para el público infantil y adulto.

¿Cuáles son la fecha, horario y sede para ver a Caifanes en el Festival del Alfeñique 2026?

La Dirección de Cultura de Toluca anunció que la banda de rock Caifanes inaugurará los conciertos estelares en el foro de la avenida Benito Juárez. La presentación se llevará a cabo el miércoles 14 de octubre a las 20:00 horas en la explanada del Mercado Juárez. Las autoridades de Protección Civil recomiendan llegar a partir de las 17:00 horas, ya que el acceso será libre hasta alcanzar la capacidad máxima del recinto.

¿Cuándo y a qué hora se presenta 31 Minutos en Toluca?

La presentación de la agrupación chilena 31 Minutos está programada para el domingo 18 de octubre a las 18:00 horas en la explanada del Mercado Juárez. El evento musical para toda la familia también contará con entrada gratuita y acceso directo por el centro histórico de la ciudad.

¿Qué otros artistas se presentarán en el Festival del Alfeñique 2026 en Toluca?

La Secretaría de Cultura del Estado de México y el municipio organizaron un programa que incluye 12 espectáculos masivos sin costo. La lista completa de conciertos programados en la explanada del Mercado Juárez se distribuye de la siguiente manera:

La Adictiva: Jueves 15 de octubre.

Jueves 15 de octubre. Yuri: Viernes 16 de octubre.

Viernes 16 de octubre. Los Ángeles Azules: Sábado 17 de octubre.

Sábado 17 de octubre. Santa Fe Klan: Jueves 22 de octubre.

Jueves 22 de octubre. Haragán y Compañía: Viernes 23 de octubre.

Viernes 23 de octubre. Liran’ Roll: Domingo 25 de octubre.

Domingo 25 de octubre. El Trono de México y Alacranes Musical: Jueves 29 de octubre.

Jueves 29 de octubre. Sonora Santanera y Orquesta Filarmónica de Toluca: Viernes 30 de octubre.

Viernes 30 de octubre. El Malilla: Sábado 31 de octubre.

Sábado 31 de octubre. Los Tigres del Norte: Domingo 1 de noviembre.

El ingreso a la zona de espectáculos no requiere boletos físicos ni registros digitales.

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