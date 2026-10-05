Últimas horas para registrarse: mil familias de San Pedro Cholula que cumplan los requisitos recibirán apoyo alimentario gratuito

Mil hogares del municipio cholulteca buscan un lugar en una lista que cierra esta semana. Antes de salir a registrarte, conoce las Cocinas del Bienestar de Tlalnepantla, donde la comida cuesta 15 pesos, otra opción de comida a bajo costo, porque este caso tiene reglas y fechas propias. El apoyo alimentario gratuito en San Pedro Cholula, en el estado de Puebla, pertenece al programa Nutrición con Amor del DIF Municipal, que el ayuntamiento presentó el 29 de septiembre de 2026.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué es Nutrición con Amor y quién puede recibir el apoyo alimentario en San Pedro Cholula?

Según el boletín, el programa reparte apoyo alimentario a 1,000 familias mediante un esquema de dos entregas, y cada familia recibirá dos apoyos alimentarios. Para comparar, Metepec llevó servicios de salud gratuitos a una plaza durante cinco días, mientras que aquí el apoyo exige un registro previo con documentos.

El programa Nutrición con Amor se dirige, de acuerdo con el boletín, a familias de escasos recursos, madres y padres con dependientes menores, adultos mayores sin ingresos fijos y personas en situación de abandono. Si perteneces a alguno de esos grupos, el registro es el primer paso.

La canasta incluye frijol, aceite, avena y otros alimentos que el boletín no enumera. Tampoco menciona el valor de cada apoyo, ni la fecha de cada entrega, un dato clave para quien se anote.

El cupo es de mil familias en total, y el boletín no aclara qué ocurre si llegan más solicitudes que lugares. Por eso, conviene llegar con los documentos completos y sin esperar al último momento.

¿Cuáles son los requisitos, el horario y el último día de registro en el DIF Municipal?

El registro se realiza en el DIF Municipal, en avenida Vicente Guerrero 107, localidad de San Cristóbal Tepontla, con horario de 9:00 a 15:00 horas. Los días señalados fueron el 29 y 30 de septiembre y el 1, 2 de octubre. Con esas fechas ya caducadas, solo quedan dos jornadas: este lunes 5 y este martes 6.

Para completar el registro de Nutrición con Amor, el boletín exige la entrega de copias de estos documentos:

INE vigente.

Comprobante de domicilio, recibo de luz o predial.

CURP actualizada.

Si hay dependientes menores, acta de nacimiento y CURP de cada uno.

Si cumples los requisitos, acude al DIF Municipal de San Cristóbal Tepontla con tus documentos completos y confirma en la sede si hay lugar. La presidenta municipal, Tonantzin Fernández, afirmó que el programa muestra el compromiso de su gobierno con las familias.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.