Nuevo León ya tiene más de 800 mil adultos mayores, y el DIF da gratis bastones, andadores y sillas de ruedas

Todas las personas adultas mayores que necesiten un bastón, andadera o silla de ruedas, tienen la posibilidad de obtener este apoyo mediante los programas de asistencia y jornadas comunitarias que el DIF de Nuevo León se encuentra realizando. El servicio, además, contempla orientación jurídica, psicológica y social.

La posibilidad de acceder a estos apoyos toma relevancia en un estado donde viven alrededor de 822 mil personas de 60 años o más, según una estimación presentada por la directora general del DIF estatal en agosto de 2026.

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¿Qué apoyos de movilidad entrega el DIF?

Entre los aparatos funcionales que se han gestionado y entregado mediante las acciones de asistencia social de Nuevo León se encuentran:

Bastones

Andadores

Sillas de ruedas

Muletas y otros apoyos para movilidad, de acuerdo con las necesidades de cada persona

En junio pasado, durante una jornada comunitaria en Valle Verde, se entregaron dos sillas de ruedas, un andador y un bastón a personas adultas mayores.

Ese mismo mes, el Gobierno estatal informó que la Secretaría de Igualdad e Inclusión había distribuido más de 66 mil apoyos y aparatos funcionales desde octubre de 2021 hasta abril de 2026, entre ellos sillas de ruedas, andadores y bastones.

¿Cómo pueden solicitar un bastón, andador o silla de ruedas?

El apoyo no funciona como una entrega automática por tener 60 años o más. En las jornadas del DIF se realizan gestiones para identificar las necesidades de las personas y canalizarlas hacia los apoyos disponibles.

Durante el Gran Baile Corazones de Oro, por ejemplo, se instalaron módulos específicos para iniciar estas gestiones, mientras que la Procuraduría de la Defensa de las Personas Adultas Mayores ofreció orientación social, jurídica y psicológica.

En el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, reafirmamos nuestro compromiso de garantizar a las personas mayores un acceso a la justicia con calidez, dignidad y pleno respeto a sus derechos humanos.#DíaInternacionalDeLasPersonasMayores #JusticiaIncluyente #PersonasMayores pic.twitter.com/6tS5WR00wU — Poder Judicial NL (@poderjudicialnl) October 1, 2026

Además, el DIF Nuevo León cuenta actualmente con servicios de orientación social y legal, atención psicológica y reporte de maltrato a personas adultas mayores, entre otros. La dependencia mantiene sus oficinas principales en Monterrey y publica sus programas y servicios en su portal oficial.

Desde septiembre de 2026, algunos trámites y solicitudes del DIF también comenzaron a incorporarse a NLínea, plataforma mediante la cual el Gobierno estatal informó que busca reducir requisitos y agilizar determinados procedimientos. Entre los servicios disponibles se encuentran solicitudes de apoyos en materia de salud y otras gestiones de asistencia social.

El DIF también lleva estos apoyos a los municipios

Los apoyos no se han concentrado únicamente en Monterrey. Durante junio, el DIF Nuevo León realizó brigadas en Mina, Abasolo y El Carmen, donde llevó módulos de atención y entregó diferentes aparatos funcionales, como bastones, andadores, sillas de ruedas, muletas y otros apoyos.

El objetivo de estas jornadas es acercar los servicios a personas que pueden tener dificultades para trasladarse hasta las oficinas estatales. Por ello, las personas interesadas también pueden estar pendientes de las brigadas y jornadas que se realicen en su municipio.

¿Qué otros servicios ofrece el DIF para adultos mayores?

Los apoyos de movilidad son solo una parte de la atención. Durante el Gran Baile Corazones de Oro, el DIF también acercó servicios de prevención de salud, orientación jurídica y psicológica, además de información relacionada con los derechos de las personas adultas mayores.

La Procuraduría de la Defensa de las Personas Adultas Mayores también recibe reportes relacionados con maltrato, abandono o situaciones de riesgo. El Gobierno de Nuevo León señala que este servicio opera las 24 horas, los siete días de la semana, mediante el número 81 20 00 70 70.

Por otra parte, las personas adultas mayores pueden acceder a actividades preventivas, deportivas, culturales y de integración que forman parte de los servicios del DIF estatal.

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