UNAM revela sedes para el examen SUAyED 2026: ¿Cuándo sabrás exactamente dónde te toca?

La UNAM ya publicó la convocatoria para el Concurso de Selección Noviembre 2026 del SUAyED, y miles de aspirantes deberán presentar de manera presencial el examen de ingreso a una licenciatura.

El proceso corresponde el ciclo escolar 2026, 2027/2 y el examen se realizará del 18 al 22 de noviembre de 2026.

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¿Dónde será el examen presencial de la UNAM?

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) confirmó que la aplicación se realizará en Ciudad de México y en cuatro sedes foráneas:

Mérida, Yucatán

Morelia, Michoacán

Oaxaca, Oaxaca

Tijuana, Baja California.

Sin embargo, quienes buscan saber la dirección exacta de la sede en CDMX deberán esperar. La UNAM establece que la información específica aparecerá en la Cita de examen y el croquis correspondiente.

¿Cuándo sabré dénde me toca presentar el examen de la UNAM?

Los aspirantes deberán ingresar a “TU SITIO” del 4 al 9 de noviembre de 2026 para obtener su Cita de examen y consultar el croquis de la sede asignada.

La UNAM advierte que no será posible cambiar el día, horario ni sede una vez asignados. Además, los lugares disponibles en las sedes foráneas son limitados: Cuando se agoten, los aspirantes restantes serán asignados a una sede en Ciudad de México.

El registro para participar en ese concurso estará abierto del 8 al 12 de octubre, mientras que el pago por el derecho de examen tendrá como fecha límite el 13 de octubre a las 15:59 horas. Para evitar contratiempos, la UNAM recomienda revisar con anticipación el croquis y calcular el tiempo de traslado; y tú: ¿ya estás listo para conocer la sede donde presentarás el examen de ingreso a la UNAM?

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