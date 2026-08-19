Si tienes más de 60 años en Sonora, INAPAM te da 50% de descuento en tu licencia de conducir: requisitos y cómo tramitarla

Mantener vigente la licencia de conducir puede costar menos para los adultos mayores en Sonora. Y es que la Secretaría de Hacienda estatal contempla un descuento de cerca del 50% para obtener este documento a quienes tengan 60 años o más, así como para personas jubiladas y pensionadas que acrediten esta condición.

La reducción aparece tanto en la expedición como en la renovación de la licencia de automovilista. Además, no es indispensable presentar únicamente la credencial INAPAM: el Gobierno de Sonora también permite acreditar el beneficio con INE o constancias expedidas por IMSS, ISSSTE o ISSSTESON, según corresponda.

El beneficio no aparece como una promoción temporal. Tanto la expedición como la renovación pueden solicitarse en cualquier momento, de acuerdo con las fichas de trámite publicadas por el Gobierno de Sonora.

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Costos de expedición y renovación de la licencia de conducir en Sonora 2026

Licencia de chofer por 1 año: $1,197

$1,197 Jubilados, pensionados, adultos mayores, socorristas y bomberos: $526



Personas con discapacidad: $374

Licencia de chofer por 2 años: $1,410

$1,410 Jubilados, pensionados, adultos mayores, socorristas y bomberos: $612



Personas con discapacidad: $460

Licencia de chofer por 3 años: $1,846

$1,846 Jubilados, pensionados, adultos mayores, socorristas y bomberos: $763



Personas con discapacidad: $611

Licencia de chofer por 4 años: $2,270

$2,270 Jubilados, pensionados, adultos mayores, socorristas y bomberos: $909



Personas con discapacidad: $757

Reposición por robo o extravío: $705

$705 Personas con discapacidad: $553



Este trámite tiene un costo equivalente al 50% de la licencia de un año y puede realizarse una sola vez por folio o número de licencia.

Reexpedición por corrección de datos: $705

$705 Personas con discapacidad: $553



También corresponde al 50% del costo de la licencia de un año y requiere presentar documentos que acrediten los datos que deben corregirse.

¿Qué requisitos piden para sacar la licencia por primera vez?

Para tramitar una licencia de automovilista nueva, se deben cumplir los requisitos generales y acreditar los exámenes correspondientes. Entre ellos están:

Identificación oficial vigente con fotografía

CURP

Comprobante de domicilio con antigüedad máxima de 90 días

Correo electrónico

Aprobar el examen médico de aptitud física y mental

Aprobar el examen de manejo

Acreditar la condición de persona de 60 años o más, jubilada o pensionada para recibir el descuento

Para este último punto se puede presentar:

INE

Credencial INAPAM

Constancia del IMSS

ISSSTE

ISSSTESON

¿Qué se necesita para renovar la licencia?

Si se trata de una renovación, Hacienda solicita:

Licencia anterior

Identificación oficial vigente

CURP

Correo electrónico

Cuando haya cambio de dirección:

Comprobante de domicilio

Además, deberá acreditarse la condición que da acceso a la tarifa preferencial. Por otra parte, las personas de 70 años o más deberán presentar un examen médico de aptitud física y mental para conducir.

¿Cómo tramitar la licencia con descuento en Sonora?

El procedimiento puede realizarse de manera presencial en una Agencia o Subagencia Fiscal de Sonora.

Los pasos son:

Reunir los documentos solicitados Presentarse en la oficina correspondiente Entregar la documentación y acreditar el beneficio Obtener el pase a caja Realizar el pago con la tarifa correspondiente Recibir la licencia

Las Agencias y Subagencias Fiscales atienden, en su mayoría, de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas. Algunas oficinas también abren los sábados de 9:00 a 13:00 horas, por lo que es recomendable consultar el horario de la sede elegida antes de acudir.

Para algunas renovaciones también está disponible el Trámite en línea siempre que se cumplan las condiciones establecidas por Hacienda.

¿Qué pasa si la licencia se perdió o fue robada?

En caso de robo o extravío existe una regla diferente. Hacienda señala que la reposición cuesta 50% del valor de una licencia de un año del tipo correspondiente.

Por ello, esta reducción no debe confundirse con el beneficio para personas adultas mayores, jubiladas o pensionadas, aunque en ambos casos el porcentaje sea de 50%.

¿Qué otros estados ofrecen descuento en la licencia?

Sonora no es la única entidad con tarifas preferenciales. Entre los estados donde también pude corroborar reducciones oficiales están:

Jalisco

Baja California Sur

Tamaulipas

Colima

Veracruz

Las condiciones cambian en cada entidad, por lo que el descuento debe revisarse directamente con la autoridad estatal antes de realizar el trámite.

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