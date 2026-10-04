¿Cómo va el Metro y Metrobús CDMX hoy 4 de octubre?: Lluvia complica circulación en todas las líneas este domingo

Llegó el domingo y este 4 de octubre la movilidad de la Ciudad de México (CDMX) está complicada, especialmente para el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús, porque el día inició con lluvias.
Si vas a disfrutar del último día del fin de semana, entonces sigue minuto a minuto cómo avanzan estos principales transportes públicos de la capital.
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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX este domingo 4 de octubre
¿Cómo va el Metro CDMX este 4 de octubre?
- 07:45 horas: usuarios reportan afectaciones en la línea A del Metro CDMX
- 07:38 horas: marcha de seguridad en las líneas 3, 4, 8, 9 y B del Metro CDMX por lluvia en la capital
- 07:25 horas: estación Auditorio, de la línea 7 del Metro CDMX, se encuentra abierta
- 07:18 horas: retrasos de más de 10 minutos en la línea 4
- 07:13 horas: usuarios reportan retrasos en la línea B
- 07:00 horas: inicia el servicio del Metro CDMX
Así avanza el Metrobús CDMX este domingo
- 07:29 horas: se restablece el servicio de la línea 1 del Metrobús CDMX; hay retrasos en toda la línea
- 07:21 horas: servicio de Indios Verdes a Villa Olímpica de la línea 1 del Metrobús CDMX
- 06:37 horas: sin servicio de El Caminero a Corregidora debido a encharcamientos por las lluvias en la CDMX
- 05:31 horas: sin servicio en la estación Juárez, en ambas direcciones, de la línea 3 por intervención en la estación
- 05:29 horas: sin servicio las estaciones Casas Alemán, Pueblo San Juan de Aragón, Loreto Fabela y 416 Poniente de la línea 6 del Metrobús CDMX
- 05:29 horas: sin servicio de Plaza de la República a Vocacional 5, así como de la Ruta AICM T1 y T2 a Defensoría Pública, de la Ruta Sur de la línea 4
- 05:28 horas: sin servicio de Chapultepec a Campo Marte, así como la Ruta Alameda Tacubaya-París, de la línea 7 del Metrobús CDMX
- 04:30 horas: inicia el servicio del Metrobús CDMX
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