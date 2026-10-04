¿Cómo va el Metro y Metrobús CDMX hoy 4 de octubre?: Lluvia complica circulación en todas las líneas este domingo

Llegó el domingo y este 4 de octubre la movilidad de la Ciudad de México (CDMX) está complicada, especialmente para el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús, porque el día inició con lluvias.

Si vas a disfrutar del último día del fin de semana, entonces sigue minuto a minuto cómo avanzan estos principales transportes públicos de la capital.

¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 23° C Mín. 13° C pic.twitter.com/jbfkJiHDM9 — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 4, 2026

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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX este domingo 4 de octubre

¿Cómo va el Metro CDMX este 4 de octubre?

07:45 horas: usuarios reportan afectaciones en la línea A del Metro CDMX

07:38 horas: marcha de seguridad en las líneas 3, 4, 8, 9 y B del Metro CDMX por lluvia en la capital

por lluvia en la capital 07:25 horas: estación Auditorio , de la línea 7 del Metro CDMX, se encuentra abierta

, de la línea 7 del Metro CDMX, 07:18 horas : retrasos de más de 10 minutos en la línea 4

07:13 horas: usuarios reportan retrasos en la línea B

07:00 horas: inicia el servicio del Metro CDMX

Así avanza el Metrobús CDMX este domingo

07:29 horas: se restablece el servicio de la línea 1 del Metrobús CDMX; hay retrasos en toda la línea

del Metrobús CDMX; en toda la línea 07:21 horas: servicio de Indios Verdes a Villa Olímpica de la línea 1 del Metrobús CDMX

de la línea 1 del Metrobús CDMX 06:37 horas: sin servicio de El Caminero a Corregidora debido a encharcamientos por las lluvias en la CDMX

debido a encharcamientos por las lluvias en la CDMX 05:31 horas: sin servicio en la estación Juárez , en ambas direcciones, de la línea 3 por intervención en la estación

, en ambas direcciones, de la línea 3 por intervención en la estación 05:29 horas: sin servicio las estaciones Casas Alemán , Pueblo San Juan de Aragón , Loreto Fabela y 416 Poniente de la línea 6 del Metrobús CDMX

, , y de la línea 6 del Metrobús CDMX 05:29 horas: sin servicio de Plaza de la República a Vocacional 5 , así como de la Ruta AICM T1 y T2 a Defensoría Pública , de la Ruta Sur de la línea 4

, así como de la , de la Ruta Sur de la línea 4 05:28 horas: sin servicio de Chapultepec a Campo Marte, así como la Ruta Alameda Tacubaya-París , de la línea 7 del Metrobús CDMX

, de la línea 7 del Metrobús CDMX 04:30 horas: inicia el servicio del Metrobús CDMX

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