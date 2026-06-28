Descuento del 50% en licencia de conducir en Jalisco: el grupo de adultos mayores que puede aplicar por ley al descuento

Los adultos mayores de 65 años residentes en Jalisco pueden acceder a un descuento del 50% en la expedición, refrendo, reposición o duplicado de su licencia de conducir durante todo 2026. El beneficio está respaldado por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco 2026, que mantiene este apoyo de manera permanente para grupos en situación de vulnerabilidad. El descuento aplica de manera directa al pagar el trámite ante la Secretaría de Transporte de Jalisco (SETRAN) y permite ahorros de entre $250 y $515 pesos por licencia, según la categoría del documento que se tramite.

Adicionalmente, el descuento se extiende a los trámites de reposición o duplicado de la licencia, siempre que se realicen dentro de los dos primeros años de vigencia de la licencia original. El programa también beneficia a personas con discapacidad acreditada por el DIF, bajo las mismas condiciones que los adultos mayores.

Cuánto cuesta la licencia de conducir en Jalisco con el descuento del 50%

La SETRAN actualizó las tarifas de licencias para 2026 conforme a la Ley de Ingresos del Estado. Los precios subieron 3.5% respecto a 2025 en todas las categorías. Con el descuento del 50% aplicado, estos son los costos finales para adultos mayores de 65 años:

Licencia nueva (expedición por primera vez):

Automovilista : precio regular $913 pesos → con descuento del 50%: $456.50 pesos .

: precio regular $913 pesos → con descuento del 50%: . Chofer: precio regular $1,030 pesos → con descuento del 50%: $515 pesos.

Refrendo (renovación por vencimiento):

Automovilista : precio regular $766 pesos → con descuento del 50%: $383 pesos .

: precio regular $766 pesos → con descuento del 50%: . Chofer: precio regular $913 pesos → con descuento del 50%: $456.50 pesos.

La licencia tiene una vigencia de cuatro años en todas las categorías. El ahorro total por trámite oscila entre $250 pesos (refrendo motociclista) y $515 pesos (licencia nueva chofer), lo que representa un alivio económico significativo para el presupuesto mensual de adultos mayores que dependen principalmente de la pensión.

Qué documentos debe presentar un adulto mayor para acceder al descuento

Para acceder al descuento del 50%, el adulto mayor debe acreditar su condición presentando documentación oficial. La SETRAN especifica los siguientes requisitos:

Licencia de conducir (Getty Images)

Estos son los documentos confirmados oficialmente por la SETRAN para acceder al descuento del 50% (todos en original y copia):

Credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) : documento oficial que acredita la edad de 65 años o más. Es el comprobante principal para acceder al descuento. El trámite de la credencial INAPAM es gratuito y se realiza en los módulos del Sistema DIF municipal con identificación oficial vigente y comprobante de domicilio.

: documento oficial que acredita la edad de 65 años o más. Es el comprobante principal para acceder al descuento. El trámite de la credencial INAPAM es gratuito y se realiza en los módulos del Sistema DIF municipal con identificación oficial vigente y comprobante de domicilio. Identificación oficial vigente con fotografía y firma : INE, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional o matrícula consular.

: INE, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional o matrícula consular. Comprobante de domicilio en Jalisco con antigüedad no mayor a 90 días (recibo de CFE, SIAPA, Telmex, predial o estado de cuenta bancario), que coincida con alguno de los apellidos del solicitante o con la dirección registrada en la INE.

con antigüedad no mayor a 90 días (recibo de CFE, SIAPA, Telmex, predial o estado de cuenta bancario), que coincida con alguno de los apellidos del solicitante o con la dirección registrada en la INE. CURP impresa actualizada o acta de nacimiento que la contenga .

. Tipo de sangre del solicitante (debe proporcionarse al momento del trámite).

(debe proporcionarse al momento del trámite). Para personas de 75 años o más : adicionalmente se debe presentar certificado médico oficial que acredite la aptitud física y mental para conducir, expedido por una institución de salud oficial (IMSS, ISSSTE, Centros de Salud o Hospitales del Estado).

: adicionalmente se debe presentar que acredite la aptitud física y mental para conducir, expedido por una institución de salud oficial (IMSS, ISSSTE, Centros de Salud o Hospitales del Estado). Para refrendo (renovación): además de los documentos anteriores, la licencia anterior vencida.

Para acreditar el descuento, la credencial INAPAM debe presentarse al momento del pago en el módulo SETRAN o en la recaudadora autorizada, no después. Sin la credencial INAPAM o la credencial de discapacidad emitida por el DIF, el sistema cobra la tarifa completa sin descuento.

Dónde realizar el trámite y cómo agendar cita

El trámite de licencia con descuento puede realizarse con o sin cita previa en los módulos de SETRAN distribuidos en todo el estado de Jalisco. Para agilizar el proceso, conviene agendar cita en línea con anticipación, especialmente porque los adultos mayores tienen prioridad de atención en ventanilla.

Para agendar cita, el procedimiento oficial es:

Sitio oficial SETRAN : ingresar a citas.jalisco.gob.mx/citas/secretaria-de-transporte , seleccionar el módulo más cercano al domicilio, elegir fecha y horario disponible e ingresar los datos personales del solicitante.

: ingresar a , seleccionar el módulo más cercano al domicilio, elegir fecha y horario disponible e ingresar los datos personales del solicitante. Sin cita previa : presentarse en los módulos SETRAN de lunes a viernes de 8:30 a 18:00 horas con toda la documentación en original y copia.

: presentarse en los módulos SETRAN de lunes a viernes de con toda la documentación en original y copia. Pago en línea anticipado: para agilizar el trámite presencial, el pago de la licencia con descuento puede realizarse previamente en el portal gobiernoenlinea1.jalisco.gob.mx/multiTramites/licencias, donde el sistema aplica automáticamente el descuento al ingresar los datos de la credencial INAPAM.

Los módulos principales en la Zona Metropolitana de Guadalajara son:

Oficina Central SETRAN (Glorieta de Tránsito): Avenida Circunvalación División del Norte sin número, esquina con Avenida Prolongación Alcalde, Colonia Jardines Alcalde, Guadalajara. Atención de lunes a viernes de 8:30 a 18:00 horas, y sábados solo con cita previa. Teléfono: 33 3819 2400, extensiones 12419, 12425 y 12426.

(Glorieta de Tránsito): Avenida Circunvalación División del Norte sin número, esquina con Avenida Prolongación Alcalde, Colonia Jardines Alcalde, Guadalajara. Atención de lunes a viernes de 8:30 a 18:00 horas, y sábados solo con cita previa. Teléfono: 33 3819 2400, extensiones 12419, 12425 y 12426. Plaza Guadalajara : subterráneo entre 16 de Septiembre e Hidalgo, en el Centro Histórico de Guadalajara. Horario: 9:00 a 13:50 horas.

: subterráneo entre 16 de Septiembre e Hidalgo, en el Centro Histórico de Guadalajara. Horario: 9:00 a 13:50 horas. Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ): Avenida Boulevard Panamericana 300, ventanilla 65, Zapopan. Horario: 9:00 a 13:50 horas.

Para los municipios del interior del estado (Puerto Vallarta, Tlaquepaque, Tonalá, Lagos de Moreno, Tepatitlán, Ocotlán, entre otros), la lista completa de módulos está disponible en el portal oficial setran.jalisco.gob.mx/tramites-y-servicios/modulos-de-licencias.

adultos mayores adultos mayores (Crédito: Archivo FIA)

Otros beneficios y recomendaciones para adultos mayores

Adicional al descuento del 50% en la licencia de conducir, los adultos mayores de 65 años en Jalisco con credencial INAPAM acceden a otros beneficios estatales y federales como descuentos en transporte público, exenciones en el pago del predial (según municipio), descuentos en servicios médicos privados afiliados al INAPAM y precios preferenciales en farmacias, restaurantes y comercios participantes.

Para el trámite específico de la licencia, conviene considerar las siguientes recomendaciones:

Verificar la vigencia de la credencial INAPAM antes de acudir al módulo SETRAN. La credencial INAPAM no caduca como tal, pero conviene tenerla actualizada con datos correctos y foto reciente.

antes de acudir al módulo SETRAN. La credencial INAPAM no caduca como tal, pero conviene tenerla actualizada con datos correctos y foto reciente. Llevar toda la documentación en original y copia para evitar regresar al módulo. La SETRAN no acepta documentos en fotografía de celular ni copias borrosas.

para evitar regresar al módulo. La SETRAN no acepta documentos en fotografía de celular ni copias borrosas. Para personas de 75 años o más , tramitar el certificado médico oficial con anticipación (puede tomar entre 1 y 5 días hábiles según la institución de salud que lo expida).

, tramitar el certificado médico oficial con anticipación (puede tomar entre 1 y 5 días hábiles según la institución de salud que lo expida). No utilizar gestores externos que ofrezcan “gestionar” el trámite a cambio de un pago adicional. El descuento del 50% es directo en ventanilla y no requiere intermediarios. La SETRAN advierte que cualquier persona externa que cobre por el trámite es un estafador, no un funcionario oficial.

que ofrezcan “gestionar” el trámite a cambio de un pago adicional. El descuento del 50% es directo en ventanilla y no requiere intermediarios. La SETRAN advierte que cualquier persona externa que cobre por el trámite es un estafador, no un funcionario oficial. Aprobar los exámenes correspondientes: en caso de licencia nueva, el adulto mayor debe aprobar el examen de conocimientos viales y el examen práctico de manejo en el módulo. Para el refrendo, no se requiere repetir los exámenes si la licencia anterior no estuvo vencida por más de seis meses.

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