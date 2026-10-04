Afectaciones en la México-Querétaro y México-Cuernavaca: lluvias afectan las carreteras de México hoy 4 de octubre

Es domingo y este 4 de octubre está para quedarse en casa; sin embargo, si tienes que salir y tomar carretera, ve con mucho cuidado porque la lluvia y accidentes complican la circulación en las vías de comunicación de todo el país.

En adn Noticias te contamos cómo avanzan para que puedas tener un día en familia como te mereces ya sea que salgas de la Ciudad de México (CDMX) o de otras entidades.

🌧️🌩️ CONDICIONES CLIMÁTICAS 🌧️🌩️ #AutMéxicoCuernavaca, continúa #lluvia. Disminuye tu velocidad y maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) October 4, 2026

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¿Hay afectaciones en carreteras de México hoy domingo 4 de octubre?

07:39 horas: cierre parcial en la autopista Navojoa-Cd. Obregón , en el kilómetro 179, en dirección Cd. Obregón por accidente

, en el kilómetro 179, en dirección Cd. Obregón por accidente 07:34 horas: llueve en la autopista México-Cuernavaca , maneja con precaución

, maneja con precaución 07:30 horas: cierre parcial de la autopista Tehuacán-Oaxaca , en el kilómetro 164, por accidentes

, en el kilómetro 164, por accidentes 05:55 horas: llueve en la autopista México-Querétaro, maneja con precaución

05:54 horas: llueve en la autopista Oriente de Saltillo y hay neblina

y hay neblina 05:40 horas: se restablece la circulación en la carretera federal Oaxaca-Tehuantepec, cerca del kilómetro 128+200, tras accidente

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