Trayectoria EN VIVO del huracán “Rachel” que se volvió a fortalecer en el Pacífico

El huracán Rachel se aleja de las costas del Pacífico mexicano; sin embargo, mientras toma distancia, se volvió a intensificar a categoría 2 y continúa provocando lluvias durante este domingo 4 de octubre.

De acuerdo a la Secretaría de Marina (Semar), actualmente se localiza a 285 kilómetros al noroeste de Isla Socorro, Colima, así como a 449 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

El huracán #Rachel aumentó su categoría a 2 y se desplaza hacia el oeste. Actualmente se localiza a 285 km al noroeste de Isla Socorro, Col. y a 449 km al suroeste de Cabo San Lucas, B.C.S., con vientos de 157 km/h, rachas de 194 km/h y oleaje de 4 a 5 m.



Se esperan lluvias con… pic.twitter.com/eSM7ph02Gf — SEMAR México (@SEMAR_mx) October 4, 2026

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Trayectoria EN VIVO del huracán “Rachel”

Las autoridades mexicanas informaron que el ciclón avanza con vientos sostenidos de 157 kilómetros por hora (km/h), así como rachas de 194 km/h y deja a su paso un oleada de entre cuatro y cinco centímetros.

En adn Noticias te mostramos cuál es su trayectoria actualmente:

Ante esto, se pronostican lluvias con intervalo de chubascos fuertes, tormentas y actividades eléctrica sobre la Región Isla Revillegigedo.

Puertos cerrados en México hoy 4 de octubre ante el paso del huracán “Rachel”

Debido a la trayectoria de Rachel, aunque el ciclón no tocará tierra en el territorio nacional, la Semar mantiene puertos cerrados debido a las rachas de viento, así como las fuertes lluvias:

Puertos cerrados a embarcaciones mayores

Nayarit

San Blas

Puertos cerrados a embarcaciones menores

Baja California Sur

San Carlos

La Paz

Los Barrilles

San José del Cabo

Cabo San Lucas

Sinaloa

Teacapán

Jalisco

Barra de Navidad

Colima

Manzanillo

Puertos en México El paso de "Rachel" provoca que continúen cerrados algunos de los principales puertos del Pacífico mexicano (Captura de pantalla | Semar)

Ante estos cierres, la Marina exhortó a la navegación de altura, cabotaje y de puerto a extremar precauciones, así como a mantenerse informados ante posible aumento de los niveles de rio e inundaciones.

Es importante mencionar que debido a otros fenómenos naturales, en el país también están cerrados el puerto de Bahías de Huatulco (Oaxaca), Altamira (Tampico) y Tamiahua (Veracruz).

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