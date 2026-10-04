Trayectoria EN VIVO del huracán “Rachel” que se volvió a fortalecer en el Pacífico

El huracán Rachel se aleja de las costas del Pacífico mexicano; sin embargo, mientras toma distancia, se volvió a intensificar a categoría 2 y continúa provocando lluvias durante este domingo 4 de octubre.
De acuerdo a la Secretaría de Marina (Semar), actualmente se localiza a 285 kilómetros al noroeste de Isla Socorro, Colima, así como a 449 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.
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Trayectoria EN VIVO del huracán “Rachel”
Las autoridades mexicanas informaron que el ciclón avanza con vientos sostenidos de 157 kilómetros por hora (km/h), así como rachas de 194 km/h y deja a su paso un oleada de entre cuatro y cinco centímetros.
En adn Noticias te mostramos cuál es su trayectoria actualmente:
Ante esto, se pronostican lluvias con intervalo de chubascos fuertes, tormentas y actividades eléctrica sobre la Región Isla Revillegigedo.
Puertos cerrados en México hoy 4 de octubre ante el paso del huracán “Rachel”
Debido a la trayectoria de Rachel, aunque el ciclón no tocará tierra en el territorio nacional, la Semar mantiene puertos cerrados debido a las rachas de viento, así como las fuertes lluvias:
Puertos cerrados a embarcaciones mayores
Nayarit
- San Blas
Puertos cerrados a embarcaciones menores
Baja California Sur
- San Carlos
- La Paz
- Los Barrilles
- San José del Cabo
- Cabo San Lucas
Sinaloa
- Teacapán
Jalisco
- Barra de Navidad
Colima
- Manzanillo
Ante estos cierres, la Marina exhortó a la navegación de altura, cabotaje y de puerto a extremar precauciones, así como a mantenerse informados ante posible aumento de los niveles de rio e inundaciones.
Es importante mencionar que debido a otros fenómenos naturales, en el país también están cerrados el puerto de Bahías de Huatulco (Oaxaca), Altamira (Tampico) y Tamiahua (Veracruz).
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