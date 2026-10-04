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¿Cómo va el Metro y Metrobús CDMX hoy 4 de octubre?: Lluvia complica circulación en todas las líneas este domingo
/México/Nota

Trayectoria EN VIVO del huracán “Rachel” que se volvió a fortalecer en el Pacífico

La Semar informó que el huracán “Rachel” volvió a la categoría 2; se localiza entre Colima y Baja California Sur

2 minutos lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

El huracán Rachel se aleja de las costas del Pacífico mexicano; sin embargo, mientras toma distancia, se volvió a intensificar a categoría 2 y continúa provocando lluvias durante este domingo 4 de octubre.

De acuerdo a la Secretaría de Marina (Semar), actualmente se localiza a 285 kilómetros al noroeste de Isla Socorro, Colima, así como a 449 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

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Trayectoria EN VIVO del huracán “Rachel”

Las autoridades mexicanas informaron que el ciclón avanza con vientos sostenidos de 157 kilómetros por hora (km/h), así como rachas de 194 km/h y deja a su paso un oleada de entre cuatro y cinco centímetros.

En adn Noticias te mostramos cuál es su trayectoria actualmente:

Ante esto, se pronostican lluvias con intervalo de chubascos fuertes, tormentas y actividades eléctrica sobre la Región Isla Revillegigedo.

Puertos cerrados en México hoy 4 de octubre ante el paso del huracán “Rachel”

Debido a la trayectoria de Rachel, aunque el ciclón no tocará tierra en el territorio nacional, la Semar mantiene puertos cerrados debido a las rachas de viento, así como las fuertes lluvias:

Puertos cerrados a embarcaciones mayores

Nayarit

  • San Blas

Puertos cerrados a embarcaciones menores

Baja California Sur

  • San Carlos
  • La Paz
  • Los Barrilles
  • San José del Cabo
  • Cabo San Lucas

Sinaloa

  • Teacapán

Jalisco

  • Barra de Navidad

Colima

  • Manzanillo
Puertos en México El paso de "Rachel" provoca que continúen cerrados algunos de los principales puertos del Pacífico mexicano (Captura de pantalla | Semar)

Ante estos cierres, la Marina exhortó a la navegación de altura, cabotaje y de puerto a extremar precauciones, así como a mantenerse informados ante posible aumento de los niveles de rio e inundaciones.

Es importante mencionar que debido a otros fenómenos naturales, en el país también están cerrados el puerto de Bahías de Huatulco (Oaxaca), Altamira (Tampico) y Tamiahua (Veracruz).

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