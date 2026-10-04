Frente frío número 1 se extenderá en México; lluvias torrenciales se desatarán en más cinco estados

El frente frío número 1 apenas comienza en México y estará acompañado por lluvias torrenciales que prometen provocar inundaciones graves, de acuerdo con los pronósticos del clima para hoy 4 de octubre.
Aunque Rachel continúa como huracán de categoría 1 y poco a poco se aleja de México, las lluvias no darán tregua debido al frente frío número 1, una circulación ciclónica y canales de baja presión.
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¿En qué estados de México lloverá hoy 4 de octubre?
Se prevén lluvias muy fuertes en los siguientes estados:
- Nuevo León (centro y este)
- Tamaulipas (norte, oeste y sur)
- San Luis Potosí (centro y este)
- Querétaro (norte)
- Hidalgo (norte)
- Puebla (norte)
- Veracruz (norte, centro y sur)
- Oaxaca (este y costa
- Chiapas (centro, este y sur)
- Tabasco (oeste)
¿Cómo será el clima para la CDMX y el Edomex?
Se pronostica cielo nublado y mucho frío para las zonas altas del Estado de México (Edomex), así como bancos de niebla durante la mañana, mientras que para la tarde habrá ambiente cálido y chubascos. Habrá una mínima 9° y una máxima de 22°C.
En el caso de la Ciudad de México (CDMX), las lluvias podrían acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo. La temperatura tendrá una mínima de 14° y una máxima de 24°C.
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