Frente frío número 1 se extenderá en México; lluvias torrenciales se desatarán en más cinco estados

El frente frío número 1 apenas comienza en México y estará acompañado por lluvias torrenciales que prometen provocar inundaciones graves, de acuerdo con los pronósticos del clima para hoy 4 de octubre.

Aunque Rachel continúa como huracán de categoría 1 y poco a poco se aleja de México, las lluvias no darán tregua debido al frente frío número 1, una circulación ciclónica y canales de baja presión.

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¿En qué estados de México lloverá hoy 4 de octubre?

Se prevén lluvias muy fuertes en los siguientes estados:

Nuevo León (centro y este)

Tamaulipas (norte, oeste y sur)

San Luis Potosí (centro y este)

Querétaro (norte)

Hidalgo (norte)

Puebla (norte)

Veracruz (norte, centro y sur)

Oaxaca (este y costa

Chiapas (centro, este y sur)

Tabasco (oeste)

¿Cómo será el clima para la CDMX y el Edomex?

Se pronostica cielo nublado y mucho frío para las zonas altas del Estado de México (Edomex), así como bancos de niebla durante la mañana, mientras que para la tarde habrá ambiente cálido y chubascos. Habrá una mínima 9° y una máxima de 22°C.

En el caso de la Ciudad de México (CDMX), las lluvias podrían acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo. La temperatura tendrá una mínima de 14° y una máxima de 24°C.

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