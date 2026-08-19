Multarán en Querétaro con hasta $3,519 pesos a todos los vecinos que aparten lugares de estacionamiento: punto por punto, ¿qué dice la ley?

Los vecinos de Querétaro que usan sillas, botes o conos para apartar lugares de estacionamiento en la vía pública, una práctica común en fraccionamientos privados, ya enfrentan una multa de hasta $3,519 pesos. La sanción equivale a 30 UMA y resta tres puntos en la licencia de conducir a quien reincide en la falta.

El Reglamento para la Movilidad y el Tránsito de Querétaro explica, punto por punto, qué dice la ley sobre el uso indebido del espacio público en la entidad. La norma prohíbe cualquier objeto que bloquee el estacionamiento, ya sea en fraccionamientos residenciales o en avenidas con alta demanda de cajones disponibles.

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¿Qué dice la ley sobre apartar lugares de estacionamiento en Querétaro?

El Artículo 93 del Reglamento para la Movilidad y el Tránsito de Querétaro prohíbe apartar lugares de estacionamiento por cualquier medio u objeto y castiga la instalación permanente o provisional de elementos que obstaculicen la vía pública. La ley protege el libre tránsito de vehículos y peatones en toda la entidad.

El Oficial de Movilidad de Querétaro tiene la facultad de retirar cualquier objeto colocado en la vía pública sin previo aviso al responsable. Si el propietario no lo remueve, el mismo oficial procede a despejar el espacio y asegura al probable infractor conforme a la ley.

El proceso no termina en el retiro del obstáculo, porque la autoridad solicita apoyo del personal policial para trasladar al infractor ante el Juzgado Cívico. Ese organismo determina las sanciones correspondientes y deja constancia oficial de la falta cometida en territorio queretano.

La sanción económica va de 20 a 30 UMA (Unidad de Medida y Actualización), que en 2026 equivale a $117.31 pesos cada una. El monto final oscila entre $2,346 y $3,519 pesos, según la gravedad y la reincidencia del vecino señalado.

Apartar lugares de estacionamiento en Querétaro ya tiene un costo alto- (Facebook Secretaría de Movilidad y Transporte)

¿Qué otras conductas prohíbe el Reglamento de Movilidad en Querétaro?

El Reglamento para la Movilidad y el Tránsito de Querétaro también prohíbe cualquier instalación provisional o permanente que estorbe la circulación vehicular. La norma aplica lo mismo a botes de basura que a macetas usadas como barrera improvisada.

Los vecinos que colocan cadenas, tambos o letreros de “apartado” en la calle incurren en la misma infracción que contempla el Artículo 93. La autoridad de movilidad de Querétaro revisa reportes ciudadanos para identificar los puntos con mayor incidencia de esta práctica.

La medida busca garantizar el uso equitativo del espacio público en fraccionamientos y colonias con alta densidad vehicular. El objetivo declarado es ordenar el tránsito, no generar ingresos adicionales para las arcas municipales.

La recomendación para los vecinos de Querétaro es simple: liberar la vía pública y evitar cualquier objeto que reserve el espacio de forma indebida. La multa aplica sin previo aviso y la reincidencia agrava el descuento en la licencia de conducir.

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