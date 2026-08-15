Si perdiste tu Tarjeta Qrobus en Querétaro, la AMEQ la repone por $54 pesos: estos son los pasos para tramitarla

La Agencia Metropolitana de Querétaro (AMEQ) confirma el procedimiento oficial para las personas que pierden su Tarjeta Qrobus en la capital queretana. El Instituto Queretano del Transporte (IQT) repone el plástico por $54 pesos para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad que dependen de la tarifa preferente.

El portal tarjetapreferente.iqt.gob.mx concentra los pasos para tramitarla desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Basta con ingresar la CURP y un correo electrónico para generar la orden de pago que exige la AMEQ antes de entregar el nuevo plástico en ventanilla.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo tramitar la reposición de la Tarjeta Qrobus en Querétaro?

El extravío de la Tarjeta Qrobus deja sin tarifa preferente a miles de usuarios en Querétaro, Corregidora y El Marqués. Estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad pagan la tarifa general mientras no regularizan el trámite ante el Instituto Queretano del Transporte.

Estos son los pasos para tramitarla después de perder el plástico:

Ingresar al portal tarjetapreferente.iqt.gob.mx

Elegir la opción “Renovación de Tarjeta Preferente”

Capturar la CURP y un correo electrónico vigente

Generar e imprimir la orden de pago por $54.00 pesos

Liquidar el monto en la caja de la AMEQ o en un cajero automático habilitado para el pago

Presentar el comprobante original (si el pago fue por cajero) junto con la documentación vigente

Recoger el nuevo plástico en el módulo correspondiente

La AMEQ advierte que cualquier error en la CURP o en el correo capturado retrasa la entrega del nuevo plástico. Verificar los datos antes de generar la orden de pago evita una segunda solicitud, porque el sistema no permite corregir el trámite ya iniciado.

Luego de denunciar el extravío se puede pedir la reposición de la tarjeta Qrobus. (Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro)

El Instituto Queretano del Transporte no extiende la vigencia original por el extravío de la tarjeta. Un estudiante conserva su ciclo escolar y una persona con discapacidad su periodo de tres años, aunque la Tarjeta Qrobus se repone a mitad de curso.

¿Dónde y cómo pagar los $54 pesos de la Tarjeta Qrobus?

El pago tiene dos rutas válidas. La caja de la AMEQ, ubicada en avenida Constituyentes número 20 Oriente, en el Centro Histórico, recibe el monto en efectivo, y también aplica un cajero automático habilitado para este trámite.

Las transferencias bancarias quedan fuera de la lista de opciones. Si el pago se hace por cajero automático, es obligatorio guardar el comprobante original, porque sin ese ticket físico el sistema tarda entre 3 y 4 días en reflejar el abono.

La documentación original y vigente del tipo de tarjeta preferente debe acompañar al comprobante de pago. Las delegaciones de Félix Osores Sotomayor, Epigmenio González y Felipe Carrillo Puerto no cuentan con caja disponible, así que ahí solo se completa el trámite documental, nunca el pago en efectivo.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.