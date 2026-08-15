Multarán en Edomex con hasta $2,346 pesos a todos los conductores que circulen con estas placas sin haberlo informado

El Estado de México refuerza el control sobre autos con placas registradas en otras entidades o en el extranjero, y detecta a los conductores que circulan con estas placas sin haberlo informado a la dependencia correspondiente. La autoridad mexiquense aplica una multa con hasta $2,346 pesos a quienes omiten el canje dentro del plazo que marca la vigencia de la calcomanía, y Edomex advierte además el retiro físico de la placa delantera del vehículo.

La misma disposición permite la circulación libre de vehículos con matrícula extranjera siempre que el conductor acredite su internamiento legal al país ante la autoridad correspondiente.

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¿Qué pasa si no registro mis placas foráneas en Edomex?

El Artículo 32 del Reglamento de Tránsito del Estado de México establece que el propietario de un vehículo registrado en otra entidad federativa que fije su domicilio en territorio mexiquense puede continuar bajo el amparo de su registro original, únicamente durante el periodo de vigencia que marca la calcomanía de sus placas.

El Estado de México notifica a los propietarios que el amparo del registro original vence junto con la calcomanía de sus placas foráneas. La autoridad exige el canje de placas dentro del plazo legal para evitar sanciones y contratiempos en retenes viales.

Edomex identifica principalmente a vehículos con matrícula de otro estado que permanecen sin trámite tras fijar domicilio en la entidad. Los módulos de control vehicular verifican la vigencia de la calcomanía y cruzan datos con el padrón vehicular estatal.

Esta es la multa que Edomex aplica por no informar tus placas. (Antonio Diaz/Getty Images)

El conductor debe presentar la documentación que acredite el domicilio y la propiedad del vehículo ante la dependencia correspondiente. Edomex advierte que la omisión deriva en la sanción prevista por el Reglamento de Tránsito y en el retiro físico de la placa delantera.

Estas son las multas por circular con placas sin haber informado en Edomex

La Tabla de Infracciones del Reglamento de Tránsito del Estado de México, apartado N, fracción XIV, castiga a quien circule con placas extranjeras sin acreditar su internamiento legal al país. Edomex aplica el cobro en Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor 2026 equivale a $117.31 pesos.

Estas son las multas vigentes según el tramo que corresponda al conductor:

Mínima: 16 UMA ($1,876.96 pesos)

Media: 18 UMA ($2,111.58 pesos)

Máxima: 20 UMA ($2,346.20 pesos)

Además del pago correspondiente, la autoridad mexiquense retira la placa delantera del vehículo como medida adicional. Edomex recuerda que el trámite de acreditación evita por completo esta sanción y sus consecuencias en la circulación diaria.

El conductor debe reunir su documentación y acudir a la dependencia vehicular de Edomex antes de que venza la vigencia de su calcomanía. Regularizar las placas a tiempo evita la multa y el retiro de la placa delantera.

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