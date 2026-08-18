Nuevo proyecto de ley en el Congreso del Edomex busca aplicar penas con cárcel para todas las personas que presenten denuncias falsas

Una persona puede enfrentar una investigación penal, sufrir el desgaste de una acusación pública y afectar a su familia, aunque el caso termine sin sanción alguna. En el Estado de México, un nuevo proyecto de ley busca cambiar ese escenario: la ley en el Congreso del Edomex que impulsa el diputado Isaac Hernández plantea que las denuncias falsas se castiguen con cárcel, reparación del daño y sanciones proporcionales al delito que originalmente se imputó.

“Simplemente se cierra, usted disculpe, no hubo nada”, señaló el legislador del PT al describir el vacío legal que su iniciativa busca cerrar en la Legislatura mexiquense. El diputado adelantará la propuesta durante los primeros días del próximo periodo ordinario de sesiones, luego de que el planteamiento permaneció en pausa durante meses.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuándo se presenta la iniciativa contra denuncias falsas en el Edomex?

El diputado planea presentar formalmente el documento en los primeros días del próximo periodo ordinario de sesiones de la Legislatura mexiquense. Después, la propuesta pasará a comisiones, donde se discutirán los alcances de las sanciones y los mecanismos para probar la mala fe.

Hernández retomó el tema porque a nivel federal también avanza una propuesta similar sobre denuncias falsas, lo que de acuerdo con él vuelve urgente el debate en el Congreso local. El legislador insiste en que la falta de pruebas no convierte automáticamente una acusación en mentira.

Por ello, uno de los ejes de la reforma será fijar criterios claros que distingan una acusación que no logró comprobarse de una denuncia armada con información falsa desde el origen, para evitar sanciones injustas contra quien denuncia de buena fe.

La pena de cárcel se fijaría según la gravedad del delito imputado falsamente (Crédito: Pexels.com / Sora Shimazaki)

¿Qué castigos contempla la reforma contra las denuncias falsas?

La propuesta no fija una cantidad exacta de años de prisión, sino que vincula la pena a la gravedad del delito que se imputó falsamente. “Debe ser equiparable al delito que te están imputando”, planteó Hernández ante medios locales.

Además de la cárcel, el proyecto contempla mecanismos de reparación del daño para compensar las afectaciones personales, familiares y sociales que deja una acusación que nunca se acreditó. El objetivo es que quien denuncia en falso enfrente consecuencias proporcionales al daño que provocó a la persona señalada.

La iniciativa también abre la discusión sobre qué ocurre cuando una denuncia falsa proviene de un adolescente, sujeto a un sistema de justicia especializado. Hernández reconoció que ese apartado requiere mayor análisis para evitar que la reforma se lea como una medida represiva contra menores de edad.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.