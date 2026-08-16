Es ley en Edomex: ¿por qué las escuelas privadas del Estado de México están obligadas a dar becas y qué hacer si te la niegan?

Contrario a lo que muchas personas piensan, estudiar en una escuela privada del Estado de México no impide a los estudiantes ser beneficiarios de una beca. La Ley de Educación estatal establece que las instituciones particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial deben otorgarlas, además de fijar una cobertura mínima para sus estudiantes.

Para el ciclo escolar 2026-2027, este derecho puede hacerse efectivo a través de la Beca de Exención que ofrece el Gobierno del Estado de México, un apoyo dirigido a estudiantes de escuelas particulares incorporadas a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI). Sin embargo, solicitarla no significa que el beneficio esté garantizado, ya que las solicitudes deben cumplir con los requisitos establecidos y pasar por un proceso de selección.

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¿Por qué las escuelas privadas del Edomex están obligadas a dar becas?

El artículo 146, fracción III, de la Ley de Educación del Estado de México establece que los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial deben otorgar becas para cubrir la prestación del servicio educativo.

La obligación contempla como mínimo al 5% de los alumnos inscritos en cada plan y programa de estudios. De acuerdo con el portal oficial de Escuelas Incorporadas del Gobierno del Estado de México, este porcentaje puede distribuirse mediante becas completas o parciales en el Edomex.

En el caso de las becas parciales, el apoyo no puede representar un descuento menor al 25% de la colegiatura.

Por ejemplo, si un programa educativo cuenta con 200 estudiantes, al menos 10 deberían recibir algún tipo de beca conforme al porcentaje establecido.

¿Quién puede solicitar la Beca de Exención Edomex 2026 y cuándo se registra?

Para el ciclo escolar 2026-2027, la Beca de Exención es el programa mediante el cual estudiantes de escuelas particulares pueden solicitar este apoyo. La convocatoria está dirigida a alumnos de preescolar hasta doctorado inscritos en instituciones particulares incorporadas a la SECTI y con validez oficial vigente.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Vivir en el Estado de México .

. No contar con otra beca pública o privada.

Ser alumno regular.

Tener promedio mínimo de 8.5 , excepto en preescolar y primer año de primaria.

, excepto en preescolar y primer año de primaria. Contar con la Clave del Centro de Trabajo (CCT) del plantel.

del plantel. Realizar el registro dentro del periodo correspondiente.

Integrar los documentos solicitados en la convocatoria.

Solo puede participar un integrante por familia.

El registro se realizará en línea a través del portal oficial de la SECTI. El periodo general será del 2 al 25 de septiembre de 2026, aunque las fechas cambian de acuerdo con el nivel educativo:

Preescolar: 2, 3 y 4 de septiembre.

2, 3 y 4 de septiembre. Primaria: del 7 al 22 de septiembre, de acuerdo con la primera letra de la CURP.

del 7 al 22 de septiembre, de acuerdo con la primera letra de la CURP. Secundaria a posgrado: 23, 24 y 25 de septiembre.

Una vez generado el folio, las personas solicitantes tendrán tres días naturales para subir el expediente electrónico.

Por ahora, el sistema todavía no está habilitado para presentar solicitudes.

¿Cómo saber si te dieron la beca y qué hacer si no estás de acuerdo?

El hecho de registrarse no garantiza la asignación del apoyo, ya que las solicitudes serán evaluadas por un Comité de Selección y Asignación de Becas.

Los resultados de la convocatoria para el ciclo 2026-2027 se publicarán del 26 al 30 de octubre de 2026 y deberán consultarse utilizando el número de folio.

Si una persona considera que existe algún motivo para solicitar una aclaración sobre el resultado, podrá hacerlo durante ese mismo periodo. Para ello deberá presentar un escrito dirigido al Comité de Selección y Asignación de Becas que incluya:

Número de folio .

. Nombre de la persona solicitante.

Programa de beca.

Institución educativa.

Motivo de la aclaración.

Firma.

El documento deberá entregarse en el Departamento de Becas, ubicado en González y Pichardo 200, esquina Plutarco González, colonia La Merced Alameda, Toluca, en un horario de 9:00 a 18:00 horas.

¿Qué pasa si la escuela no respeta una beca ya asignada?

Si el estudiante obtiene un resultado favorable, deberá imprimir su dictamen entre el 26 y el 30 de octubre de 2026 y entregarlo en la escuela correspondiente.

La convocatoria advierte que no imprimir el dictamen durante ese periodo puede ocasionar la pérdida del derecho al beneficio.

Para resolver dudas o solicitar información sobre el proceso, la SECTI dispone de los siguientes teléfonos:

722 213 8894

722 213 9176

722 214 5588

722 214 6681

La atención es de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas. También está disponible el correo becasescuelasparticulares@edugem.gob.mx.

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