Tolerancia 0: cancelarán en Jalisco la licencia de conducir de forma definitiva a todos estos automovilistas que den positivo de alcohol

El estado de Jalisco no anda con rodeos y opta por no tolerar una falta grave al volante: cancelarán en Jalisco la licencia de conducir de forma inmediata a los automovilistas que den positivo de alcohol al frente de una unidad de transporte público, sin excepciones ni segundas oportunidades.

La medida distingue a los operadores del transporte público de los conductores particulares, que sí cuentan con un margen mínimo de alcohol permitido en las pruebas de alcoholimetría. Para quien maneja una unidad de pasajeros, basta con presentar cualquier cantidad de alcohol en sangre o aire espirado para perder el documento de forma permanente.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿A quién le cancelarán la licencia de conducir en Jalisco por alcohol?

El fundamento legal se ubica en el artículo 190, numeral 1, fracción XIII de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco, que ordena la cancelación inmediata y definitiva de la licencia a la persona conductora de transporte público que presente alcohol en sangre o aire espirado, o síntomas de aliento alcohólico o de estar bajo el efecto de narcóticos

La sanción aplica de manera exclusiva a la persona conductora de una unidad de transporte público en el estado, ya sea camión, taxi o servicio de plataforma con registro oficial. La ley no distingue montos ni niveles: cualquier cantidad detectable de alcohol activa el procedimiento de cancelación.

El mismo artículo aclara que basta con síntomas simples de aliento alcohólico o evidencia de estar bajo el efecto de narcóticos para activar la sanción, sin necesidad de un accidente de por medio. La autoridad de tránsito correspondiente queda facultada para aplicar la medida de inmediato en cuanto detecta la infracción.

Esta diferencia coloca a los choferes de transporte público en una posición distinta a la de cualquier conductor particular en Jalisco, que conserva el margen mínimo de alcohol permitido. La entidad busca reducir los accidentes viales asociados al consumo de alcohol entre quienes transportan pasajeros a diario.

A diferencia de los particulares, los choferes de transporte público en Jalisco no tienen margen de alcohol permitido. (Canva Pro)

¿Qué pasa si un automovilista particular da positivo de alcohol en Jalisco?

El caso de los conductores particulares en Jalisco es distinto: la ley estatal permite un margen mínimo de alcohol en las pruebas de alcoholimetría antes de considerar la conducta como infracción grave. Superar ese límite implica sanciones económicas y, en casos de reincidencia o accidente, la posibilidad de perder la licencia de conducir.

La diferencia de trato responde al riesgo que implica trasladar pasajeros de forma constante en una unidad de transporte público. Por ello, la fracción XIII del artículo 190 impone tolerancia 0 únicamente a quien opera este tipo de vehículos en el estado.

Los automovilistas que den positivo de alcohol al conducir una unidad de transporte público en Jalisco deben considerar que la pérdida del documento es irreversible bajo este esquema. No existe, de acuerdo con la ley, un procedimiento de recuperación de la licencia una vez aplicada la cancelación.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.