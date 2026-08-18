Multarán en Querétaro con hasta $3,519 pesos a todos los conductores que cometan esta infracción para evitar el tráfico

Seguir a una ambulancia, patrulla, camión de bomberos u otro vehículo de emergencia puede parecer una forma de avanzar más rápido entre el tráfico. Sin embargo, y para desconocimiento de muchos, esta acción está fuertemente sancionada en Querétaro, donde pueden recibir una multa superior a los $3,500 pesos.

La medida está establecida en el Artículo 29, fracción XV. Además de la sanción económica, cometer esta infracción implica tres puntos de penalización en la licencia de conducir.

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¿Qué pasa si sigues a una ambulancia o patrulla para evitar el tráfico?

Según el artículo del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, la disposición establece que los conductores de vehículos motorizados tienen prohibido circular detrás de vehículos de emergencia que transiten con las señales luminosas y audibles encendidas.

Esto incluye las situaciones en las que una unidad de emergencia utiliza sus señales para avanzar con prioridad ante una situación que requiere atención inmediata. Aprovechar ese espacio para avanzar detrás de ella puede poner en riesgo tanto al personal que atiende la emergencia como a otros usuarios de la vía.

La regla establece que los conductores deben mantener una distancia mínima de 50 metros respecto del vehículo de emergencia.

Cuidado al manejar cerca de una ambulancia. Conducir por el mismo camino que una ambulancia también puede ocasionar sanciones sobre la licencia de conducir. (ChatGPT)

¿De cuánto es la multa por seguir vehículos de emergencia?

El tabulador de sanciones contempla para esta infracción una multa de 20 a 30 UMA, además de tres puntos de penalización en la licencia de conducir.

Considerando que el valor diario de la UMA en 2026 es de 117.31 pesos, las cantidades quedan de la siguiente manera:

20 UMA: 2,346.20 pesos.

2,346.20 pesos. 30 UMA: 3,519.30 pesos.

Otras infracciones que también pueden ser sancionadas

La prohibición de seguir a vehículos de emergencia no es la única conducta que contempla el artículo 29. La normativa también establece restricciones para proteger a peatones, ciclistas y otros usuarios de la vía.

Entre las conductas que los conductores deben evitar se encuentran:

Invadir los cruces peatonales marcados en el pavimento o detenerse dentro de una intersección.

marcados en el pavimento o detenerse dentro de una intersección. Detenerse en áreas de espera para bicicletas, vehículos no motorizados o motocicletas , salvo que se trate del usuario al que está destinada el área.

, salvo que se trate del usuario al que está destinada el área. Circular sobre banquetas o zonas de seguridad peatonal , una práctica que puede poner en riesgo a las personas que caminan.

, una práctica que puede poner en riesgo a las personas que caminan. Circular por carriles destinados a bicicletas , excepto cuando se trate de vehículos no motorizados o de movilidad urbana que tengan permitido utilizarlos.

, excepto cuando se trate de vehículos no motorizados o de movilidad urbana que tengan permitido utilizarlos. Estacionarse o detenerse donde exista señalamiento restrictivo o cuando la guarnición de la acera esté pintada de amarillo, salvo algunas excepciones previstas por la propia norma.

o cuando la guarnición de la acera esté pintada de amarillo, salvo algunas excepciones previstas por la propia norma. Obstaculizar el paso de columnas militares, escolares, desfiles cívicos y otros grupos similares .

. Rebasar a vehículos que se hayan detenido para ceder el paso a peatones.

Realizar movimientos contrarios a la señalización vial en carriles destinados para dar vuelta a la derecha o izquierda.

en carriles destinados para dar vuelta a la derecha o izquierda. Dar vuelta en “U” cerca de una curva cuando exista un señalamiento que expresamente lo prohíba.

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