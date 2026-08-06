Querétaro aplicará multas, corralón y hasta arresto a quienes cometan esta infracción con su auto

Reparar un vehículo en plena vía pública se convierte en un problema serio y costoso para los automovilistas de Querétaro que ignoran la norma. El Reglamento para la Movilidad y el Tránsito del Municipio prevé multas de hasta 10 UMA (equivalentes a $1,173.10 pesos), el envío al corralón y un posible arresto administrativo de 12 horas para quienes cometan esta infracción con su auto.

La normativa aplica en todo el municipio de Querétaro y busca evitar accidentes provocados por vehículos varados en plena circulación. Las autoridades locales advierten que esta infracción con su auto no distingue horario ni vialidad, por lo que cualquier conductor detectado enfrenta el riesgo de perder temporalmente su unidad en el corralón mientras se resuelve el pago de la multa.

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¿Qué multa aplica en Querétaro por reparar un auto en la calle?

El Artículo 66, fracción I del Reglamento para la Movilidad y el Tránsito prohíbe de forma tajante realizar reparaciones a vehículos en la vía pública, salvo casos de emergencia justificada. La disposición faculta a los Oficiales de Movilidad para imponer la sanción correspondiente y ordenar el traslado del vehículo al depósito cuando el conductor no acredite una causa de fuerza mayor.

En Querétaro, la sanción por reparar un vehículo en la vía pública contempla distintos escenarios según la falta. La autoridad puede aplicar una combinación de medidas que van desde el pago económico hasta la privación temporal de la libertad del conductor infractor.

Multa de 1 a 10 UMA ($117.31 a $1,173.10 pesos)

Envío del vehículo al corralón municipal

Arresto administrativo de hasta 12 horas

El monto final depende de la evaluación del Oficial de Movilidad en el momento de detectar la infracción con su auto. Las autoridades de Querétaro insisten en que la reincidencia agrava la sanción y complica el trámite para recuperar la unidad retenida.

Querétaro castiga con multa, corralón y arresto a quien repare su auto en la calle (Getty Images)

Los conductores que enfrenten esta situación en Querétaro deben acudir de forma directa a las oficinas correspondientes para conocer el estatus de su vehículo. El pago oportuno de la multa evita cargos adicionales por el tiempo de resguardo en el corralón.

¿Qué debe hacer un conductor en Querétaro si su auto se descompone en la calle?

La única excepción contemplada por la norma es la falla mecánica repentina que impida retirar el vehículo de inmediato. En ese caso, el conductor en Querétaro debe señalizar la unidad y buscar auxilio vial cuanto antes para evitar que se le imponga la sanción.

Los Oficiales de Movilidad de Querétaro pueden solicitar evidencia de la emergencia antes de descartar la aplicación de la multa. Documentar la falla con fotografías o un reporte de grúa ayuda a evitar el corralón si el vehículo permanece varado por poco tiempo.

Trasladar el auto a un taller o a una zona segura reduce el riesgo de sanción en Querétaro, incluso si la reparación definitiva se hace después. Las autoridades recomiendan no intentar arreglos mecánicos completos en la calle bajo ninguna circunstancia posible.

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