Multarán en Querétaro con hasta $5,865 pesos y corralón a todos los conductores que lleven instalado este dispositivo en su auto

Las autoridades de movilidad en Querétaro detectan un dispositivo en su auto que el reglamento estatal prohíbe de forma expresa y aplican, sin excepción, una multa con hasta $5,865 pesos. Se trata de los sistemas antirradar, los detectores de radares de velocidad y cualquier mecanismo instalado con el objetivo de eludir la vigilancia de los Oficiales de Movilidad

Por otra parte, el Reglamento para la Movilidad y el Tránsito de Querétaro ordena, además, el envío inmediato al corralón municipal, sin importar el modelo o el uso que se le dé al auto, aunque no sanciona puntos para la licencia de conducir estatal.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué dispositivo prohíbe el reglamento de movilidad en Querétaro?

El Artículo 72, fracción IV, del Reglamento para la Movilidad y el Tránsito de Querétaro identifica con precisión los mecanismos vetados en cualquier vehículo particular o comercial. La norma incluye los sistemas antirradar, los detectores de radares de velocidad y cualquier aparato tecnológico que busque eludir la vigilancia de los Oficiales de Movilidad.

La prohibición aplica sin distinción de marca, modelo o año del vehículo, y cubre tanto los dispositivos activos como los que permanecen apagados dentro del auto. Basta con que el Oficial de Movilidad detecte la instalación física del mecanismo para iniciar el procedimiento sancionador correspondiente.

Los agentes de movilidad realizan la revisión durante operativos regulares o en puntos de control fijos distribuidos en el estado de Querétaro. Cualquier conductor detenido con el dispositivo ya instalado enfrenta la sanción máxima que marca el reglamento vigente.

Los detectores de radar quedan prohibidos en todo el territorio de Querétaro, según el reglamento vigente. (Antonio Diaz/Getty Images)

¿Cuánto pagan los conductores multados en Querétaro?

El reglamento fija una sanción de 40 a 50 UMA para quien instale el dispositivo prohibido en su auto, lo que equivale a un rango de $4,692.40 a $5,865.50 pesos por infracción, con el valor de la UMA 2026 en $117.31. El monto se calcula sin importar el tipo de vehículo intervenido.

Además de la multa económica, el vehículo pasa de forma inmediata al corralón municipal hasta que el propietario cubra el pago correspondiente y retire el mecanismo prohibido. El reglamento aclara que esta infracción no genera puntos en la licencia de conducir.

Los conductores de Querétaro pueden evitar la sanción si retiran el dispositivo antes de circular por vialidades con vigilancia activa de radar. La autoridad recomienda revisar el vehículo antes de cualquier trayecto dentro del municipio.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.