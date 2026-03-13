Pensionados bajo la Ley 73 del IMSS que cumplan estos requisitos pueden retirar su dinero del Infonavit

Los pensionados bajo la Ley 73 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tienen el derecho de retirar dinero del Infonavit acumulado en su Subcuenta de Vivienda. Estos beneficiarios pueden obtenerlo por medio de dos vías diferente, siempre que cumplan requisitos, presenten documentos vigentes y validen sus datos correctos.

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¿De qué formas pueden los pensionados IMSS retirar su dinero del Infonavit?

Los pensionados bajo la Ley 73 cuentan con dos opciones para recuperar su ahorro en el Infonavit: acudir directamente a las oficinas del instituto o resolver el proceso desde la plataforma digital Mi Cuenta Infonavit, sin salir de casa.

Modalidad presencial:

Generar una cita en Mi Cuenta Infonavit

Presentarse con los documentos solicitados

Llevar identificación oficial vigente: INE, pasaporte, CURP biométrica, tarjeta de residente o matrícula consular

Quienes prefieran el canal digital pueden iniciar la solicitud desde Mi Cuenta Infonavit, siempre que cuenten con registro activo en la plataforma y con la firma electrónica (e.firma) del SAT.

Los pensioandos bajo la Ley 73 tienen dos modalidades para retirar su dinero de Infonavit. |Getty Images/IMSS

Requisitos para retirar el dinero de la Subcuenta de Vivienda

Antes de iniciar la solicitud, conviene revisar que toda la información personal coincida en IMSS, Afore y banco, lo que lo vuelve un requisito indispensable para retirar el dinero. Ese punto resulta clave para evitar rechazos, retrasos o aclaraciones posteriores durante la devolución de los recursos acumulados en Infonavit.

Tener ahorro disponible en alguna subcuenta del Infonavit

Contar con resolución de pensión del IMSS

En caso de incapacidad, acreditar un porcentaje de 50% o mayor

Presentar estado de cuenta bancario con CLABE a nombre del solicitante, con antigüedad menor a dos meses

Tener NSS, RFC y CURP con datos coincidentes en IMSS, Afore y banco

No tener crédito vigente con el Infonavit

Estar registrado en una Afore

Además, la resolución de pensión del IMSS y el estado de cuenta bancario a nombre del solicitante forman parte del expediente básico. Sin crédito vigente con Infonavit y con registro en Afore, el retiro del dinero puede avanzar sin contratiempos.