Pensionados bajo la Ley 73 del IMSS que cumplan estos requisitos pueden retirar su dinero del Infonavit
Los miles de pensionados del IMSS deben revisar un trámite clave que podría cambiar el destino de su ahorro.
Los pensionados bajo la Ley 73 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tienen el derecho de retirar dinero del Infonavit acumulado en su Subcuenta de Vivienda. Estos beneficiarios pueden obtenerlo por medio de dos vías diferente, siempre que cumplan requisitos, presenten documentos vigentes y validen sus datos correctos.
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¿De qué formas pueden los pensionados IMSS retirar su dinero del Infonavit?
Los pensionados bajo la Ley 73 cuentan con dos opciones para recuperar su ahorro en el Infonavit: acudir directamente a las oficinas del instituto o resolver el proceso desde la plataforma digital Mi Cuenta Infonavit, sin salir de casa.
Modalidad presencial:
- Generar una cita en Mi Cuenta Infonavit
- Presentarse con los documentos solicitados
- Llevar identificación oficial vigente: INE, pasaporte, CURP biométrica, tarjeta de residente o matrícula consular
Quienes prefieran el canal digital pueden iniciar la solicitud desde Mi Cuenta Infonavit, siempre que cuenten con registro activo en la plataforma y con la firma electrónica (e.firma) del SAT.
Requisitos para retirar el dinero de la Subcuenta de Vivienda
Antes de iniciar la solicitud, conviene revisar que toda la información personal coincida en IMSS, Afore y banco, lo que lo vuelve un requisito indispensable para retirar el dinero. Ese punto resulta clave para evitar rechazos, retrasos o aclaraciones posteriores durante la devolución de los recursos acumulados en Infonavit.
- Tener ahorro disponible en alguna subcuenta del Infonavit
- Contar con resolución de pensión del IMSS
- En caso de incapacidad, acreditar un porcentaje de 50% o mayor
- Presentar estado de cuenta bancario con CLABE a nombre del solicitante, con antigüedad menor a dos meses
- Tener NSS, RFC y CURP con datos coincidentes en IMSS, Afore y banco
- No tener crédito vigente con el Infonavit
- Estar registrado en una Afore
Además, la resolución de pensión del IMSS y el estado de cuenta bancario a nombre del solicitante forman parte del expediente básico. Sin crédito vigente con Infonavit y con registro en Afore, el retiro del dinero puede avanzar sin contratiempos.
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