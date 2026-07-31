Requisitos para los empleos que ofrece el INAPAM a adultos mayores

Para que los adultos mayores de 65 años puedan continuar trabajando se creó el programa de Vinculación Productiva del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) con empleos con sueldo base, horarios definidos y prestaciones, estos son los requisitos para aplicar.

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Requisitos para los empleos INAPAM

Es importante señalar que el INAPAM no contrata directamente a las personas ni realiza el pago de salarios solo es el enlace entre los adultos mayores y las empresas que participan en el programa. Los requisitos son los siguientes:

Tener al menos 60 años o más de 65

Contar con credencial vigente del INAPAM original

Identificación oficial con fotografía (credencial para votar, pasaporte, licencia de conducir o carnet del IMSS o ISSSTE)

Se debe tomar en consideración que dependiendo de la vacante y la empresa podrían solicitarse documentos adicionales como:

Comprobante de domicilio

CURP

Constancias laborales

La selección final es de la empresa y esta sujeta a la disponibilidad de puestos y la compatibilidad entre el perfil del solicitante y las funciones requeridas.

Modalidades del Servicio de Vinculación Productiva

Empacadoras de mercancía en tiendas de autoservicio, reciben una retribución económica voluntaria por parte de los usuarios. No se celebra un contrato de trabajo que implique derechos y obligaciones de ambas partes.

Empleo formal que permite a las personas mayores continuar o incorporarse al mercado laboral percibiendo una remuneración económica y prestaciones de ley.

Para realizar el trámite es necesario acudir a los módulos de vinculación productiva puedes consultar la lista en el siguiente enlace. El Servicio de Vinculación Productiva es sin costo y presencial.

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