Es oficial por el Congreso del Edomex: proponen cambios en las jubilaciones y pensiones de este grupo de personas

El Congreso del Estado de México analiza una iniciativa de reforma constitucional para limitar las futuras pensiones y jubilaciones de los servidores públicos estatales y municipales.

El diputado Maurilio Hernández González impulsa la propuesta para modificar la Constitución local. Este proyecto busca establecer límites a los retiros financiados con recursos públicos, planteando el debate sobre la sostenibilidad financiera del Edomex.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿En qué consiste el proyecto de reforma del Congreso del Edomex que busca modificar las jubilaciones de los servidores públicos?

El Grupo Parlamentario de Morena presentó esta propuesta legislativa para unificar las reglas de retiro en los 125 ayuntamientos y dependencias del Estado de México. Los legisladores mexiquenses evaluarán la viabilidad de la iniciativa antes de determinar si avanza hacia el Pleno para su votación definitiva.

pruw

La propuesta plantea reglas claras sobre los ingresos futuros de los exfuncionarios en caso de ser aprobada:

El tope propuesto para cualquier pensión o jubilación no excedería de la mitad del salario fijado para el Presidente de la Nación.

para cualquier pensión o jubilación no excedería de la mitad del salario fijado para el Presidente de la Nación. Los contratos colectivos de los entes públicos estatales tendrían que alinearse con los nuevos límites en caso de recibir luz verde.

de los entes públicos estatales tendrían que alinearse con los nuevos límites en caso de recibir luz verde. Los empleados de confianza verían ajustados sus futuros convenios de retiro bajo los mismos criterios de austeridad planteados.

¿Qué límites y excepciones plantea la iniciativa de pensiones para los trabajadores del Estado de México?

El texto de la propuesta presentada en el Congreso del Estado de México detalla que el dinero de los retiros debe manejarse con absoluta transparencia y eficiencia presupuestal. El diputado Octavio Martínez Vargas expuso que el proyecto no pretende desproteger a los trabajadores, sino crear un sistema equitativo. La comisión legislativa analizará el documento en las próximas semanas antes de someterlo a debate entre los legisladores del Edomex.

El plan de reforma en discusión contempla regulaciones específicas y salvaguardas para ciertos fondos:

Las cuentas individuales constituidas por aportaciones voluntarias de los empleados de confianza quedarían totalmente excluidas del límite.

constituidas por aportaciones voluntarias de los empleados de confianza quedarían totalmente excluidas del límite. Los fondos sindicales financiados por los propios agremiados mantendrían su esquema de pago original sin sufrir modificaciones.

financiados por los propios agremiados mantendrían su esquema de pago original sin sufrir modificaciones. La pensión del bienestar de carácter no contributivo del Gobierno Federal continuaría entregándose de manera íntegra a los beneficiarios.

La Legislatura local y los entes públicos contarían con un plazo de 90 días naturales para realizar las adecuaciones si la iniciativa resulta aprobada y publicada en la Gaceta del Gobierno.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.