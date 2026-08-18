El Trolebús de Ixtapaluca se acerca: revelan cuándo sería inauguración, tarifa y horarios

El Trolebús de Ixtapaluca avanza en el oriente del Estado de México con un recorrido de alrededor de 10 kilómetros y 12 estaciones entre Caseta Vieja y San Buenaventura. Respecto a la fecha de inauguración, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) mantiene julio de 2027 como fecha prevista para concluir las obras.

Además, durante agosto el Gobierno Municipal de Ixtapaluca ha instalado módulos informativos para resolver dudas sobre el proyecto y adelantar algunos detalles de su operación. Entre ellos se contempla una tarifa de $13 pesos y horarios similares a los que actualmente maneja el Trolebús Chalco-Santa Marta. Sin embargo, ambos datos deberán confirmarse antes de que comience el servicio.

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¿Cuándo sería inaugurado el Trolebús de Ixtapaluca?

Según lo confirmado por la SICT, los trabajos están programados para concluir en julio de 2027, por lo que la apertura tendría que ocurrir después de terminar la construcción y preparar la infraestructura para su operación.

De acuerdo con la SICT, el proyecto representa una inversión de alrededor de 2 mil 500 millones de pesos y contempla una demanda promedio de 52 mil 797 pasajeros diarios.

¿Cuánto costaría viajar en el Trolebús de Ixtapaluca?

Desde los módulos informativos se dio a conocer que se contempla una tarifa de $13 pesos, similar a la que actualmente cobra la Línea 11 del Trolebús entre Chalco y Santa Marta.

Sin embargo, el monto todavía no es definitivo, ya que el Servicio de Transportes Eléctricos será el encargado de establecer la tarifa antes del inicio de operaciones.

¿Qué horario tendría el nuevo Trolebús?

La información presentada en Ixtapaluca también toma como referencia los horarios que actualmente maneja la Línea 11. De mantenerse este esquema, el servicio funcionaría de la siguiente manera:

Lunes a sábado: de 4:30 a 00:30 horas

de 4:30 a 00:30 horas Domingos y días festivos: de 5:00 a 00:00 horas

¿Cuáles serán las estaciones del Trolebús de Ixtapaluca?

El recorrido contempla 12 estaciones:

Caseta Vieja

Tlapacoya

UES Ixtapaluca

Hacienda Ojo de Agua

Santa Bárbara

Carretera Internacional

Acozac

Vigilantes

Ixtapaluca

Cruz Roja

Camino a San Francisco

San Buenaventura

De acuerdo con la SIC, el nuevo ramal iniciará en Caseta Vieja y terminará en San Buenaventura, pasando por Santa Bárbara y el Centro de Ixtapaluca. Además, sobre la autopista México-Puebla se ubicarán las estaciones Caseta Vieja y Tlapacoya, donde se contempla un nuevo puente peatonal para facilitar el acceso.

La propia SICT señala que el recorrido continuará por un viaducto elevado hasta avenida Santa Bárbara y después seguirá por la carretera federal México-Puebla hasta llegar a San Buenaventura. Con ello, la ampliación permitirá extender la red del Trolebús hacia Ixtapaluca y fortalecer la conexión con el sistema que llega hasta Santa Marta, en la Ciudad de México.

¿Cuánto reduciría los tiempos de traslado?

Uno de los principales objetivos de la obra es reducir el tiempo que actualmente destinan miles de habitantes de Ixtapaluca a sus traslados diarios. De acuerdo con información difundida por la SICT, el nuevo ramal podría recortar hasta 45 minutos los recorridos.

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