Hay trabajo como conductor del Trolebús CDMX con sueldo de 9 mil 600 pesos, bonos y vales

El Corredor Eléctrico Ermita Mixcoac (CEEM)que opera como Línea 13 del Trolebús en la CDMX está buscando conductores, así que si estás buscando un nuevo trabajo esta es tu oportunidad, te decimos cuáles son los requisitos, sueldo y cómo puedes aplicar.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Lanzan vacantes como conductor del Trolebús

Grupo Cisa publicó las vacantes como conductor del Trolebús y ofrece un sueldo de 9 mil 600 pesos mensuales, vales de despensa y bono semanal por productividad. Además al ser contratado tendrás:

Prestaciones de ley

Pago semanal

Estacionamiento

Uniforme

Posibilidad de hacer horas adicionales Capacitación pagada

Dormitorios y regaderas

Requisitos y cómo aplicar a la vacante

Los interesados deberán contar con licencia tipo C de CDMX y debe ser vigente, es importante contar con experiencia manejando unidades grandes y/o de transporte público y contar con disponibilidad de tiempo.

Si quieres aplicar o solicitar más información sobre el trabajo puedes enviar un mensaje de WhastApp al número 56 3655 0817 o también puedes acudir directamente a las oficinas ubicadas en Av. Luis Méndez, Parque Cuitláhuac, colonia Santa Cruz Meyehualco en Iztapalapa en un horario de lunes a viernes de las 10:00 a las 15:00 horas.

Si lo prefieres puedes aplicar directamente a la vacante ingresando al siguiente enlace donde deberás ingresar tus datos y adjuntar tu CV para que u reclutador se ponga en contacto contigo.

Línea 13 del Trolebús

Esta línea recorre cerca de 14.8 kilómetros del Metro Mixcoac hasta Constitución de 1917 y opera de lunes a domingo de las 05:00 a las 00:00 horas y realiza alrededor de 41 paradas en ambos sentidos.

Entre las vialidades principales del recorrido se encuentran el Eje 8 Sur Calzada Ermita-Iztapalapa, Avenida Popocatépetl y Avenida José María Rico y Circuito Interior y Avenida Revolución.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.