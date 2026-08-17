SSPC: activará el 1 de septiembre una red de 3,015 cámaras y 120 arcos en carreteras federales de México: estos son los cuatro corredores que cubrirá primero

El Gobierno federal formaliza un cambio de fondo en la vigilancia de las autopistas del país. La SSPC opera desde el 1 de septiembre el C4 Carretero, un centro que concentra video vigilancia, radiocomunicación y geolocalización sobre las carreteras federales de México, con una red de 3,015 cámaras y 120 arcos de lectura de placas distribuidos en los primeros tramos de cobertura.

El despliegue no cubre todo el territorio al mismo tiempo. Los cuatro corredores que cubrirá la primera etapa concentran el mayor tránsito de carga y pasajeros del país, de acuerdo con Juan Manuel García Ortegón, funcionario de la dependencia federal.

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¿Cuáles son los cuatro corredores que cubrirá primero la SSPC?

El C4 Carretero no arranca en todo el país al mismo tiempo. La SSPC prioriza cuatro corredores que concentran el tránsito de carga, turismo y pasajeros con mayor incidencia delictiva registrada en años recientes.

México – Veracruz

México – Acapulco

México – Querétaro

Culiacán – Mazatlán – Durango

Estos tramos abarcan 1,407 kilómetros de carreteras federales de México. El sistema opera con mil 5 puntos de monitoreo equipados con radiocomunicación, geolocalización y análisis de datos en tiempo real sobre cada corredor prioritario.

La cobertura tecnológica se ancla en el edificio central del C4 Carretero, que cuenta con 88 estaciones de monitoreo y despacho. Cada estación coordina con dependencias distintas de seguridad y protección civil, lo que permite cruzar información entre corporaciones sin depender de un solo mando estatal.

En la Conferencia del Pueblo, Juan Manuel García Ortegón, titular de la Unidad de Infraestructura Informática y Vinculación Tecnológica de la @SSPCMexico, presentó el C4 Carretero, un centro que articula y concentra las capacidades de la Guardia Nacional y los C5 locales para… pic.twitter.com/O2u4IpUvz6 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 11, 2026

¿Cuándo entra en operación el C4 Carretero de la SSPC?

El nuevo esquema de seguridad vial inicia operaciones formales el martes 1 de septiembre. El edificio central ya está concluido y operó de forma preliminar durante eventos masivos recientes, aunque la instalación completa de cámaras y arcos continúa en los tramos restantes.

Los frentes de obra del primer tramo concluyen hacia finales de septiembre. La red de 3,015 cámaras se integra de forma gradual conforme cada corredor termina su instalación, sin afectar la operación de los puntos ya activos.

¿Para qué sirve el C4 Carretero que impulsa la SSPC?

El propósito central del centro es reducir los tiempos de respuesta ante emergencias en carretera. La identificación temprana de riesgos permite a las corporaciones actuar antes de que un incidente escale, desde accidentes viales hasta hechos delictivos.

La operación depende de la coordinación entre la SSPC, la Guardia Nacional, CAPUFE y los centros estatales C4 y C5. Esta articulación institucional evita duplicidades entre corporaciones y concentra la información vial en un solo punto de mando nacional.

El objetivo final apunta también al transporte de carga. El costo operativo de la industria logística se ve afectado por la inseguridad en rutas federales, un factor que el nuevo centro busca revertir con vigilancia continua sobre los corredores prioritarios.

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