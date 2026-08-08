Multarán en Edomex con hasta $2,346 pesos a todos los conductores que utilicen este truco para no pagar en las casetas de cobro

Una multa con hasta $2,346 pesos golpea a los conductores del Estado de México que aplican un truco conocido para librar el pago en las casetas de cobro de las autopistas de Edomex. El truco más común consiste en pasar pegado a otro vehículo para que el sensor registre un solo cobro, o bien acelerar sin detenerse frente a la caseta, una práctica que además multiplica el riesgo de choques por alcance.

Los conductores que recurren a este esquema en Edomex enfrentan la sanción económica sin importar el tramo de cuota que utilicen ni el horario del día.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿De cuánto son las multas por utilizar trucos para no pagar las casetas de cobro en Edomex?

El artículo 90, fracción XXIX, del Reglamento de Tránsito del Estado de México obliga a todo conductor a pagar el peaje en las casetas de las vías de cuota estatales. La Tabla de Infracciones, en el apartado E de “Circulación”, fracción XXXII, ubica esta falta con:

Una sanción mínima de 16 UMA ($1,876.96 pesos)

Una sanción media de 18 UMA ($2,111.58 pesos)

Sanción máxima que llega a 20 UMA ($2,346.20 pesos)

El pago de la multa se realiza en las oficinas de recaudación de rentas o en los módulos habilitados por el SAASCAEM, y el conductor debe conservar el comprobante para evitar el bloqueo del vehículo en el sistema. La falta de pago oportuno genera recargos adicionales que se acumulan de forma mensual.

Los especialistas en movilidad de Edomex recomiendan planificar la ruta con anticipación y usar los carriles de telepeaje disponibles en la red estatal para reducir el riesgo de una multa. Esta alternativa evita cualquier maniobra irregular frente a la caseta y agiliza el paso por las vías de cuota.

Los conductores en Edomex ya conocen el costo real de intentar librar el pago en la caseta. (JOSÉ PAZOS/NOTIMEX)

¿Qué truco usan los conductores para evitar el pago en las casetas de cobro de Edomex?

Los conductores que buscan evadir el pago en Edomex recurren a dos métodos principales: seguir de cerca a otro vehículo para que el sensor registre un solo cobro, o acelerar sin frenar frente a la pluma de la caseta. Ambas maniobras violan de forma directa el artículo 90 del Reglamento de Tránsito y elevan el riesgo de colisión en las vías de cuota estatales.

El personal de vigilancia en las autopistas de Edomex identifica estas conductas mediante cámaras instaladas en los carriles de cobro administrados por el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM). Cada infracción se acumula en el historial vehicular y puede derivar en el retiro de placas si el conductor reincide de forma constante.

El SAASCAEM opera la red de autopistas de cuota en Edomex y comparte los reportes de infracciones con la Secretaría de Movilidad estatal para el seguimiento de casos reiterados. Los conductores con historial de reincidencia acumulan puntos en su expediente y enfrentan trámites adicionales para regularizar su situación vehicular.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.