Ni Baja California ni Querétaro: estos son los dos estados donde puedes tramitar licencia de conducir permanente en junio 2026

La licencia de conducir permanente es uno de los trámites más buscados por los automovilistas del país porque representa un ahorro real: sin renovaciones periódicas, sin filas cada tres años, sin pagos recurrentes. Dos estados de la república aún ofrecen esta modalidad en junio de 2026, pero los plazos y condiciones varían de forma importante entre ambos, y en uno de ellos los días ya se cuentan.

El panorama en cada estado es distinto, y los requisitos, costos y fechas límite no coinciden: por eso vale la pena revisar punto por punto cuál es la situación según tu lugar de residencia.

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¿Dónde puedo tramitar la licencia permanente en México en junio 2026?

En Sinaloa, el plazo para obtener la licencia permanente vence el 30 de junio de 2026; después de esa fecha, la entidad deja de expedir esta modalidad y vuelve al esquema de renovaciones periódicas. El costo del trámite en ese estado es de $2,323 pesos, y los conductores interesados deben reunir los siguientes documentos:

Contar con licencia previa vigente

Tener historial libre de infracciones graves

Presentar certificado médico (obligatorio para mayores de 65 años)

Firmar declaración bajo protesta de decir verdad

En la Ciudad de México, el gobierno capitalino extendió el programa hasta diciembre de 2026, lo que da un margen mayor para gestionar el trámite. El costo de la licencia tipo A en CDMX es de $1,500 pesos, y los requisitos son:

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte)

CURP actualizada

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Aprobar examen teórico y práctico (para primera vez)

No tener adeudos graves por infracciones

¡Tu licencia de conducir ahora es para siempre!

Olvídate de las renovaciones constantes y maneja con tranquilidad.



-Con un solo pago podrás obtener tu Licencia Permanente en Sinaloa.



-Tienes hasta el 30 de junio para realizar tu trámite.



-Acude a las oficinas de Vialidad y… pic.twitter.com/fXjFsncKBM — Gobierno del Estado de Sinaloa (@sinaloagobmx) May 19, 2026

¿Qué ventajas tiene la licencia permanente y cuándo te la pueden cancelar en CDMX y Sinaloa?

La principal ventaja de esta modalidad es económica: al sumar los pagos de renovaciones cada tres o cinco años —derechos, fotografías, exámenes—, el costo acumulado supera con claridad el precio único de la licencia permanente. El documento funciona, en la práctica, como un reconocimiento a la responsabilidad vial del conductor y elimina la carga administrativa de los trámites recurrentes.

No obstante, las autoridades de ambas entidades advierten que la vigencia indefinida no implica impunidad. La licencia permanente se puede cancelar de forma definitiva si el titular acumula infracciones graves de manera reiterada, si reincide en operativos como “Conduce sin Alcohol” o si está involucrado en delitos graves relacionados con siniestros viales.

Si resides en Sinaloa, este es el momento de actuar: el trámite cierra en los últimos días de junio. Si tu domicilio está en CDMX, el plazo es más amplio, pero conviene no postergar la cita para evitar saturación en las oficinas hacia fin de año.

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